¿Qué puedo hacer si estoy enamorada de dos personas al mismo tiempo?

Si estás aquí es porque seguramente alguna vez en tu vida te has enamorado de dos personas al mismo tiempo o al menos eso has creído. Muchas personas creen que esto es malo e incluso reniegan de este sentimiento, pero te adelantamos que no es algo malo, simplemente tienes que entender qué es lo que realmente está pasando en tu corazón para que sientas eso.

En las relaciones monógamas enamorarse de dos personas al mismo tiempo no es lo socialmente correcto, sobre todo porque se le tiene que guardar el respeto que se merece la persona con la que tienes una relación formal. Se puede amar a dos personas al mismo tiempo, podemos amar a nuestros padres pero al mismo tiempo a un amigo o amiga, pero es muy diferente amar a una persona con la que nos sentimos atraídos.

¿Se puede amar a dos personas al mismo tiempo?

Este sentimiento no es nuevo, existe desde hace mucho tiempo aunque hay personas que prefieren ocultarlo, pero ¿qué dicen los expertos? De acuerdo con el psiquiatra y psicoanalista Pedro Horvar, se puede amar a dos personas al mismo tiempo pero lo difícil es mantenerlo con el tiempo.

“Quien se enamora de una segunda persona puede ver en esta aspectos que la primera no llena, de ahí que sienta sensaciones especiales por ambas” , explica.

El psicólogo indica que si queremos estar en una relación monógama con una pareja, pero no estamos seguros porque sentimos que también amamos a otra persona, la mejor forma de resolver esta situación es hacer una lista que nos indique los puntos positivos y los negativos y con base en ello tomar una decisión.

¿Qué hacer cuando se está enamorado de dos personas a la vez?

Ante esta situación que nos puede tener en un serio conflicto, el psicólogo recomienda una serie de acciones que te harán tener un panorama más claro para identificar si lo que sientes es amor o una simple atracción que te está haciendo sentir enamoramiento.

Reevalúa tu relación

Visualiza tu futuro con cada persona

Considera si podrías tener una relación poliamorosa