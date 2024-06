Cafetería en casa: tres lugares donde puedes comprar y saber más sobre el café en grano

Aunque las mañanas y tardes lluviosas son el pretexto perfecto para tomar una deliciosa taza de café, la realidad es que no siempre apetece tomarlo en la calle, sobre todo por el clima y el ajetreo.

Si eres de los que prefiere tomar el café en la comodidad de su hogar, disfrutando de su serie favorita y en esa taza especial que no piensa compartir con nadie, estos sitios son ideales para llevar la experiencia de la cafetería a tu casa.

Lo mejor de todo es que, con los consejos que te pueden aportar los baristas, no necesitarás máquinas complejas para prepararte un buen cafecito para disfrutar del fin de semana o iniciar tu día.

Y aunque hay muchas alternativas en la Ciudad de México, estas tres destacan por tener un carácter especial y porque, sin mayor inconveniente, sus expertos te podrán guiar por este maravilloso mundo mientras adquieres granos de gran calidad.

Café Equis

Se trata del expendio de café más antiguo de la Ciudad de México. Fundado en 1930, aquí se surten los restaurantes y hoteles más exclusivos de la capital, pues la calidad de su grano es de altísimo nivel.

Todo su café es mexicano y además de sus variedades Córdoba, Huatusco, Coatepec, Marago y Caracol, ofrecen un café soluble de alta calidad que es ideal para cuando aún no tienes un método de extracción en casa.

Este es uno de los expendios de café más antiguos de la ciudad. Foto: Instagram / Café Equis

Si no sabes qué tipo de molido, tostado o grano comprar, sus expertos te pueden guiar en tus primeros pasos para que aprendas a saborear y elegir la taza que se adapte mejor a tus gustos.

Café Equis. Roldán 16, Centro Histórico.

Do Brasil La Balsa

Si alguna vez has pasado en la mañana por el cruce de Bolívar y Uruguay, en el Centro Histórico, seguro reconoces el aroma a tostado que emerge de uno de sus locales más tradicionales.

Y es que en este establecimiento, uno de los más tradicionales en lo que se refiere al café, todos los días se tuestan y muelen granos cultivados artesanalmente, sin pesticidas, originarios de su propia finca en Coatepec, Veracruz.

Este sitio es ideal para aquellos que quieren conocer cómo los tostados cambian radicalmente el gusto del café, haciéndolo más complejo o más sencillo de beber. Sus baristas están capacitados para decirte todo sobre este tema.

Bolívar 45, Centro Histórico

Starbucks

Quizá no lo sabías, pero la famosa cadena de la sirena tiene una línea de cafés de grano con los que, según expertos de la propia compañía, puedes llevar la experiencia de tomar su reconocida infusión en casita.

“Le puedes decir al barista: ‘quiero que me lo muelas porque tengo un filtro de papel o de metal’ y él ya sabe qué tipo de molido específicamente necesitarías. Ahora, si no cuentas con ningún método de preparación en casa, contamos con tres métodos: prensa francesa, pure over cone y cold brew maker”, detalla Andrea Sil, líder de bebidas en la marca.

En esta cadena puedes adquirir mezclas de distintas partes del mundo. Foto: X / Starbucks México

Según la experta, en esta cadena te venden bolsas de media libra, aproximadamente 226 gramos, para que te dure una semana, el tiempo medido que tarda el café molido en terminar de expresarse y así conservar la calidad de cafetería.