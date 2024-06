Ideas de maquillaje para lucir en la marcha del orgullo LGBTTIQ en la CDMX

La Marcha del Orgullo LGBTTIQ en la Ciudad de México es uno de los eventos más vibrantes y coloridos del año. Es una celebración de diversidad, inclusión y amor, donde la expresión personal a través del maquillaje juega un papel crucial. Aquí te presentamos algunas ideas de make up que te harán destacar y sentirte espectacular durante este evento tan esperado.

Es el momento perfecto para que plasmes toda tu creatividad en tu make up, y aprovecha y reúnete con tus amigos y así también los maquilles a ellos, pues, estamos seguros de que con las ideas que te presentemos en esta nota todos querrán lucir tus diseños.

Sigue leyendo:

CDMX se une al festejo del mes del orgullo LGBT+ con pinta de paso peatonal

La historia de amor de Yisus y Enrique, los cholos que se conocieron en baile sonidero y después se casaron

Plasma tu creatividad en tu maquillaje.

Foto: Freepik

¿Cuándo es la marcha del Orgullo LGBTTIG en CDMX?

El próx imo sábado 29 de junio se llevará a cabo la próxima marcha por el Orgullo, en donde integrantes de la diversidad LGBTIQ, así como quienes apoyan a esta comunidad se reunirán en punto de las 10:00 am en el Ángel de la Independencia para comenzar el recorrido que pasará por la Avenida Juárez, el Eje Central, la Calle 5 de mayo y finalizará en la Plaza de la Constitución o como muchos lo conocen como Zócalo Capitalino de la CDMX.

Ideas de maquillaje para la marcha LGBTTIQ en la CDMX

Debido a lo anterior es que la Marcha del Orgullo LGBTTIQ en la CDMX es una oportunidad perfecta para experimentar con tu maquillaje y mostrar tu apoyo a la comunidad. Ya sea que prefieras un look colorido, brillante, natural o fantasioso, lo importante es que te sientas auténtica y orgullosa de quién eres. ¡Prepárate para brillar y disfrutar de esta celebración de amor y diversidad!

Opta por la opción que vaya más con tu personalidad.

Foto: Freepik

Maquillaje Arcoíris

El arcoíris es el símbolo universal del orgullo LGBTTIQ, y ¿qué mejor manera de mostrar tu apoyo que llevándolo en tu rostro? Puedes optar por un diseño completo de arcoíris en tus párpados, utilizando sombras de ojos en tonos rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado. Para un look más sutil, pero igual de impactante, considera un delineado arcoíris. Usa un pincel fino y sombras líquidas o delineadores en gel de colores para crear líneas precisas sobre tus párpados.

¡El arcoíris no puede faltar!

Foto: Freepik

Brillo y Glamour

Nada dice fiesta como el brillo. Aplica una base de sombra en tonos metálicos y agrega glitter para un toque deslumbrante. Puedes usar pegamento de pestañas para fijar el glitter en tus párpados, pómulos y labios. Si quieres llevar el brillo al siguiente nivel, considera usar piedritas o stickers de brillo para crear patrones llamativos alrededor de tus ojos o en tu frente. Asegúrate de sellar tu maquillaje con un spray fijador para que dure toda la marcha.

Las piedritas de colores siempre son una gran opción.

Foto: Freepik

Maquillaje Neón

El maquillaje neón es una tendencia que no pasa desapercibida. Utiliza sombras de ojos y delineadores en tonos fluorescentes para un look audaz y futurista. Estos colores brillan bajo luces UV, por lo que son perfectos para cualquier evento que continúe hasta la noche. Los tonos verdes, lima, rosa, fucsia y naranja brillante son excelentes opciones para crear un maquillaje impactante. Completa el look con un iluminador de tono frío para un brillo adicional.

El maquillaje neón, te hará sobresalir de todos.

Foto: Freepik

Maquillaje Fantasía

Para los más atrevidos, el maquillaje de fantasía es una excelente opción. Pinta tu rostro con diseños inspirados en criaturas mágicas como unicornios, sirenas o hadas. Usa una paleta de colores pasteles y agrega detalles como estrellas, corazones y flores con delineadores de precisión. El maquillaje de fantasía no tiene límites y te permite ser tan creativo y extravagante como desees.

En esta opción puedes integrar las técnicas anteriores logrando un maquillaje increíble.

Foto: Freepik

Piel Resplandeciente

También existe la opción para quienes desean un look más natural pero igual de festivo, enfócate en una piel resplandeciente. Usa una base de maquillaje ligera que ofrezca un acabado luminoso y complementa con un iluminador líquido en los puntos altos de tu rostro: pómulos, puente de la nariz, arco de cupido y hueso de la ceja. Un toque de rubor en tonos coral o rosa dará un aspecto saludable y vibrante. Para los ojos, opta por sombras en tonos tierra con un toque de brillo y completa con unas pestañas voluminosas.