¿Bikini después de los 60? Maribel Guardia demuestra que sí se puede usar para las vacaciones de verano

El bikini es ese básico que no puede faltar en la maleta cuando planeamos las vacaciones de verano, ¡y sin importar la edad!, ya que nos permite lucir modernas, mientras dejamos al descubierto gran parte de la figura para así disfrutar del calorcito de los destinos tropicales, así como conseguir un bronceado uniforme en todo el cuerpo. Sin embargo, muchas personas tienen en mente la falsa idea que después de cierta edad está prohibido usarlos, cuando en realidad les podemos sacar el máximo provecho.

Prueba de ello es Maribel Guardia, quien a sus 65 años nos ha dejado claro en distintas ocasiones que el sexto piso no implica el tener que sacrificar las mejores tendencias de la industria de la moda y si tú ya tienes más de 60 años, estás planeando tus vacaciones a la playa para disfrutar al máximo del verano, pero no quieres llevar los aburridos trajes de baño completos que te impiden lucirte, hoy te dejamos algunos consejos que te ayudarán a arriesgarte con tu estilo.

Maribel Guardia siempre luce espectacular. (Foto: IG @maribelguardia)

¿Puedo ponerme un bikini a los 60 años?

La edad no es un factor que determine qué puedes usar o no; lo ideal es que si te gusta, simplemente te lo pongas. Ante ello, la respuesta de si las mujeres maduras de 50, 60 o más de 70 años pueden usar un bikini, ¡es un rotundo sí! Pero antes de usarlo hay algunos consejos que tal vez quieras seguir para lucir con las últimas tendencias de moda y estilo; en esta ocasión tomaremos como referente a Maribel Guardia, quien este 2024 nos sorprendió con un look playero que se puede usar todo el verano.

De acuerdo con la lección de moda y estilo de la actriz, un truco infalible para lograr un look triunfador con un bañador de dos piezas, es apostar por una confección tradicional como la triangular, misma que te servirá para resaltar tu figura, además de verte elegante con una apuesta atemporal que podrás usar en cualquier otro momento del año. En lo que respecta al top, su escote en "V" resulta muy sensual; mientras que las cintas detrás del cuello y la espalda te ayudarán a lograr un bronceado más uniforme.

¿Le robarías el look? (Foto: IG @maribelguardia)

Por otro lado, para la parte inferior, un tiro bajo en "V" y con lazos a los costados para darle volumen a las caderas te ayudará a crear un efecto de reloj de arena en tu figura. Por supuesto, no es lo único que se debe de tener en cuenta, ya que también es importante el diseño del bañador; en este caso, Maribel Guardia afirmó que los colores llamativos como el rojo son indispensables para las mujeres maduras que no temen en experimentar con su estilo.

Asimismo, puedes apostar por estampados como uno floreado y con distintas tonalidades; mientras que para estilizar el look de playa y lucir elegante a los 60 años, puedes agregar como accesorios un sombrero de palma, un pareo o kimono, sandalias y joyería como pulseras doradas y aretes de perla.