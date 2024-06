¿Bikini a los 50 años? Dominika Paleta demuestra cómo llevar este clásico del verano si eres una mujer madura

Aunque muchas mujeres maduras creen que después de los 50 años no pueden lucir un traje de baño de dos piezas, la realidad es que se trata de uno de los muchos mitos de la moda, pues esta industria no conoce de reglas y por lo tanto podemos usar todo lo que nos guste sin importar la edad. Prueba de ello es que cada vez más famosas mayores sorprenden con sus looks; uno de los más recientes es el de Dominika Paleta, quien apareció con un acertado outfit en bikini.

Dominika Paleta nos enseña a usar un bikini después de los 50 años

Este fin de semana Dominika Paleta dejó ver con sus seguidores que se encuentra de vacaciones en la playa, un destino en el que jamás nos puede faltar un bonito y moderno traje de baño. Para la ocasión, la actriz apostó por lucirse, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, con un bonito bikini en color blanco al que todas las mujeres le pueden sacar provecho al máximo. ¿Le robas el outfit?

Sigue leyendo:

Esmeralda Ugalde se adelanta al verano y presume el bikini ideal para una sesión de FOTOS en el mar

Eva Longoria hace este ejercicio para estar en forma a sus 49 años; revela que 30 minutos son más que suficientes

Las camisas desabotonadas son perfectas para marcar tendencia en la playa. (Foto: IG @dominikapaleta)

A través de Instagram la famosa de 51 años compartió algunos detalles de su viaje al mar y algo que llamó la atención fue que se lució con un estilo boho chic, mismo que ha presumido en más de una ocasión, y que es perfecto para el verano 2024. De acuerdo con lo que se aprecia en sus tomas, basta un bikini en color blanco con el cual resaltar el bronceado y además llevar una tonalidad clara y discreta con la cual conseguir el balance entre lo moderno y juvenil, en especial al llevarlo con un estampado sutil.

Según las fotos que compartió en redes, lo ideal para las mujeres de más de 50 años que quieren llevar un traje de baño, es apostar por un top triangular y con la forma clásica de un traje de baño, y que por lo tanto, jamás pasa de moda. Por otro lado, la parte inferior del bañador se puede llevar con un tiro bajo para presumir la figura y una imagen más sensual.

¿Le robas el look? (Foto: IG @dominikapaleta)

Finalmente, Dominika Paleta concluyó su look con un sombrero de palma para un estilo más relajado y que además protege del Sol; además, como te adelantábamos, también apostó por camisas desabotonadas y holgadas con las que jugó con sus outfits. De esta manera se convirtió en la sensación y un referente para todas aquellas mujeres que se quieren lucir en sus próximas vacaciones de verano.