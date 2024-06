Combate el insomnio y la ansiedad nocturna con este té natural a base de limón

El ajetreo diario, el estrés, las preocupaciones y la tensión con el tiempo pueden detonar insomnio o ansiedad nocturna, dos padecimientos que cada vez son más frecuentes entre la población y que por sus propias características se han convertido en un dolor de cabeza para todo aquel que la padece y que con el tiempo ha visto reducida su calidad de vida.

No dormir bien, dormir poco o incluso no dormir acarrea no solo un mal día, ya que los sentidos no se ven funcionando al cien por cierto, también inconvenientes físicos que con el tiempo se tornan más molestos, que van desde un ligero dolor de cabeza, hasta mal humor, falta de apetito, desorientación o fatiga.

Por ello para combatir tanto el insomnio como la ansiedad nocturna te recomendamos un remedio natural a base de limón que te ayudará a superar estos malestares que impiden que descanses bien y realices tu rutina de manera cotidiana y sin sentirte cansado o somnoliento.

El té a base de limón que te ayuda a combatir el insomnio y la ansiedad nocturna

La clave de su efectividad radica en su eficacia para calmar la mente al tiempo que genera un sueño reparador. FOTO: Pixabay

Esta infusión natural a base de limón te cambiará la vida una vez que la incorpores a tu rutina nocturna ya que contribuirá a tu bienestar y aportará factores positivos a tu calidad de vida, una vez que elimine cualquier rastro de insomnio y de ansiedad nocturna.

La clave de su efectividad radica en su eficacia para calmar la mente al tiempo que genera un sueño reparador, por lo que será cuestión de horas para que disfrutes de sus efectos. Este té es fácil de preparar ya que contiene ingredientes que están a la mano de cualquier persona, es a base de limón, producto que destaca por su contenido de Vitamina C.

Además contiene componentes naturales como el ácido cítrico y flavonoides, los cuales contribuyen a calmaer el sistema nervioso y ayudan a reducir la tensión.

Infusión de bálsamo de limón

Para preparar el té de bálsamo de limón solo tienes que seguir unos sencillos pasos. FOTO: Especial

Se trata de la infusión de bálsamo de limón, una planta perenne de la familia de las Lamiáceas y que es originaria del sur de Europa, de uso frecuente en la medicina alternativa contiene compuestos activos como el ácido rosmarínico y los flavonoides. Para prepararla solo necesitas una cucharada de hojas de bálsamo de limón -pueden ser frescas o secas-, una taza de agua, miel o azúcar al gusto.

Para preparar el té de bálsamo de limón solo tienes que seguir los siguientes pasos:

Hierve una taza de agua

Añade las hojas de bálsamo de limón al agua caliente y retira del fuego

Deja reposar por 5 a 10 minutos.

Cuela las hojas y sirve la infusión

Endulzarla al gusto

Se sugiere tomar la infusión de una a dos veces al día, de acuerdo al gusto de las personas, durante la mañana y antes de irse a dormir.

