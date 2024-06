Elimina la flacidez en los brazos después de los 50 años con esta secuencia en la pared que te hará quemar grasa en minutos

¿Tienes flacidez en los brazos y ya se convirtió en una situación que te obliga a usar mangas hasta cuando hace mucho calor? No te preocupes, no estás solo. Pues este es uno de los problemas más comunes especialmente entre mujeres, quienes con el paso de la edad y ante la pérdida de flexibilidad y colágeno en la piel, es común que en algunas zonas se comiencen a hacer pequeñas acumulaciones que parecen colgar del cuerpo. El mejor ejemplo de lo anterior son las "alas de murciélago" justo debajo de las axilas y para combatirlas no hay nada mejor que el ejercicio.

Aunque cualquier persona puede sufrir de este problema, lo cierto es que las mujeres de más de 50 años son quienes más lo viven y la gravedad termina por hacer sus efectos hasta el punto de que la flacidez se acumula en los brazos y si bien no hay nada de qué avergonzarse, lo cierto es que puede terminar por pegar en el autoestima. Es por ello que hoy te compartimos una sencilla solución con la cual la piel colgante de los brazos, y donde se acumula mucha grasa, se puede eliminar en minutos.

Sigue leyendo:

Así de fácil puedes eliminar los brazos flácidos después de los 50 años, te tomará menos de 20 minutos

5 ejercicios que adultos de más de 50 años pueden hacer para fortalecer sus rodillas y prevenir lesiones

Todo se realiza con el apoyo de una pared. (Foto: Pexels)

¿Cómo fortalecer los brazos para lucirlos fuertes y sin alas de murciélago?

Si eres una persona con una vida sedentaria debes de saber que la única solución sin tener que pasar por el quirófano, para eliminar la piel colgante de los brazos es el ejercicio. Y hoy te compartimos una rutina de menos de media hora que compartió el canal de YouTube Cuerpo Activo TV que puedes realizar con la pared de tu casa, es decir, que a través de esta estructura realizarás algunos ejercicios de bajo impacto para quemar grasa, fortalecer los brazos y lucirlos musculosos gracias al aumento de masa muscular en los bíceps y tríceps.

Para poner en práctica esta sencilla rutina con la que además de los brazos, notarás cambios espectaculares en todo el tren superior, o sea, la espalda y el pecho, primero tienes que calentar y mover tus articulaciones para estimularlas y que el entrenamiento sea muchísimo más sencillo. Después basta con seguir con las recomendaciones de la youtuber que crea contenido y que puede retomar las personas de más de 50 años, pero es esencial que primero te asegures de tener una correcta postura:

Recarga tus glúteos contra la pared; mantén el ombligo activo y hacia adentro.

La espalda alta va recargada en la pared.

Las palmas de las manos recargadas en la pared sin subir los hombros.

Realiza esta rutina todos los días y notarás cómo se transforman tus brazos. (Foto: Pexels)

Tras conseguir la postura anterior llegó el momento de trabajar los brazos al moverlos siempre a la misma altura de los hombros y nunca sobrepasándolos; es importante que el resto de tu cuerpo se encuentre con las rodillas ligeramente flexionadas, como si quisieras realizar una sentadilla. Es importante que a lo largo de la rutina no te debilites y dejes que tus brazos ardan, ya que esta es la clave para olvidarte de la flacidez.

Sobre lo anterior, debes de saber que habrán momentos donde podrás descansar, pero sólo debes de realizarlos cuando la instructora lo indique, ya que la rutina tendrá mejores resultados de esta manera. Además de un sólo movimiento articulado y lento de los brazos, esta rutina también incluye lagartijas de pie, también conocidas como flexiones o fondos, con las cuales trabajarás con el peso de tu propio cuerpo.

¿Pondrás a prueba esta rutina? Sólo son 30 minutos los que tienes que usar para entrenar, pero al realizarse desde casa puedes entrenar en el horario que mejor te convenga y si es necesario combinar el entrenamiento con otras secuencias que te ayudarán a tener resultados en poco tiempo. Cabe recordar que si tienes enfermedades, lesiones o estás sano, pero quieres comenzar a activar tu cuerpo, lo ideal es consultar con un experto si este tipo de ejercicio es el adecuado para ti.

Rutina para eliminar las alas de murciélago