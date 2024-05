Rubor líquido: 5 marcas virales que son muy ligeras y perfectas para los maquillajes de verano

Siguiendo las tendencias de maquillajes minimalistas que nos dejaron los meses más fríos del 2023, esta temporada Primavera-Verano vemos como cada vez más personas dejan de lado las bases pesadas y los maquillajes impactantes, para dar paso a looks mucho más naturales que son ideales para soportar el calor infernal. Y uno de los elementos indispensables para lograr esto es el rubor en crema y líquido, que se ha vuelto indispensable para los maquillajes veraniegos.

Sigue leyendo:

5 labiales de alta gama que puedes encontrar en línea con un súper descuento hoy

Dos cosméticos y protector solar, el maquillaje perfecto para el verano mientras proteges tu piel y luces natural

¿Cuáles son los mejores rubores líquidos para el verano?

De acuerdo con maquillistas expertas, esta tendencia de maquillaje consiste en lucir una tez ultrapigmentada y ultrabrillante, con un acabado "glossy" y es justo aquí donde se pueden aplicar acabados como el "sunset blush" en donde el rubor líquido será el verdadero protagonista del look. Pero si aún no has encontrado tu rubor líquido favorito, aquí te dejo cinco recomendaciones que se volverán parte esencial de tu maquillaje y sin desangrar tu billetera.

La tendencia del "glazed blush" ha llegado junto con las uñas "jabón" y apuesta por el minimalismo y la naturalidad en el maquillaje.

Fotografía: Pinterest/elizabeth__cee.

Cloud Paint (Glossier)

Glossier es conocida por su enfoque en la belleza natural y minimalista, y su rubor líquido Cloud Paint no es la excepción; disponible en una variedad de tonos que se adaptan a todos los tonos de piel, este rubor se mezcla fácilmente y deja un acabado suave y difuminado. Su fórmula a base de gel-crema es perfecta para el verano, proporcionando un rubor sutil que parece surgir desde dentro de la piel.

Un elemento esencial para lograr este look es el rubor, y resulta aún más efectivo si se usa en su versión líquida.

Fotografía: Pinterest/sincerelysinead.

Blush Up! Liquid (Essence)

Essence es conocida por sus productos de alta calidad a precios accesibles, y su rubor líquido Blush Up! no es una excepción. Este producto ha ganado popularidad gracias a su textura ligera y su capacidad para mezclarse fácilmente con la piel, proporcionando un acabado natural y luminoso. Disponible en varios tonos, es perfecto para adaptarse a cualquier tono de piel y añadir ese toque de color saludable.

Para recrear este look, se recomienda utilizar un rubor líquido mezclado con un iluminador en un tono neutro o similar.

Fotografía: Pinterest/Leona.

Benetint (Benefit Cosmetics)

El Benetint de Benefit Cosmetics es un clásico que sigue siendo favorito entre las amantes del maquillaje, este tinte líquido multifuncional puede usarse tanto en las mejillas como en los labios, ofreciendo un color duradero y natural. Su fórmula ligera se absorbe rápidamente, dejando un acabado fresco y radiante que es ideal para los días de verano.



Fotografía: Pinterest/luna.

Soft Pinch Liquid Blush (Rare Beauty)

La marca de maquillaje de Selena Gomez, Rare Beauty, ha revolucionado la industria con sus productos inclusivos y de alta calidad. El Soft Pinch Liquid Blush es uno de los favoritos, gracias a su fórmula liviana y su acabado natural. Este rubor líquido es altamente pigmentado, por lo que solo necesitas una gota para obtener un hermoso toque de color. Su larga duración lo convierte en una excelente opción para el verano.

La clave para dominar esta tendencia está en la técnica de aplicación y en la selección de productos de calidad que proporcionen un acabado luminoso y duradero.

Fotografía: Pinterest/Sephora.

Cheek Heat Gel-Cream Blush (Maybelline)

Maybelline ha lanzado el Cheek Heat Gel-Cream Blush, una fórmula en gel-crema que se siente extremadamente ligera en la piel. Este rubor es perfecto para el verano debido a su fórmula no grasosa que se funde perfectamente con la piel, proporcionando un color suave y natural. Además, es muy fácil de aplicar, ya sea con los dedos o con una brocha.

Este enfoque minimalista realza la belleza natural y resalta el brillo saludable de la piel.

Fotografía: Pinterest.

Consejos para aplicar el rubor líquido durante la época de calor

Aplicar rubor líquido durante la época de calor puede ser un desafío debido a la tendencia de la piel a sudar y producir más grasa. Por ello, algunas maquillistas expertas han brindado sus mejores consejos para que tu rubor líquido se mantenga intacto y luzca fresco durante todo el día:

Prepara tu piel: antes de aplicar el rubor, asegúrate de tener la piel limpia e hidratada. Utiliza un primer matificante para controlar el exceso de grasa y mejorar la adherencia del maquillaje.

Usa una base ligera: opta por una base de maquillaje ligera o una BB cream para evitar que tu piel se sienta pesada. Las bases de maquillaje pesadas pueden deslizarse más fácilmente con el calor.

Aplica en capas finas: menos es más, por ello, aplica el rubor líquido en capas finas y difumínalo bien. Es más fácil agregar más producto si es necesario que intentar quitar el exceso.

Difumina rápidamente: el rubor líquido tiende a secarse rápidamente, así que asegúrate de difuminarlo inmediatamente después de aplicarlo para evitar manchas.

Con estos consejos, podrás mantener tu rubor líquido impecable y tu rostro fresco durante los días calurosos.

Fotografía: Pinterest/Rojo Tinto Beauty Shop.