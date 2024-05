Sunset Blush: la nueva tendencia que convierte un maquillaje sencillo en la puesta de sol de tus sueños

La llegada de un caluroso verano es algo inevitable y además de ver cuáles serán las tendencias de moda durante los próximos meses, las redes sociales también se han convertido en un ente creador de nuevas corrientes de maquillaje y un ejemplo de ello es el nuevo "sunset blush", una forma de aplicar dos tonos de rubor para crear un degradado de tonalidades que prometen llevar la belleza del atardecer hasta tus mejillas.

Sigue leyendo:

¿Cómo saber qué tipo de piel tengo y cuáles son los mejores cuidados para ella?

Dos cosméticos y protector solar, el maquillaje perfecto para el verano mientras proteges tu piel y luces natural

¿Cómo crear el "sunset blush" para verte deslumbrante este verano?

De acuerdo con maquillistas expertas, el "sunset blush" es una técnica de maquillaje que utiliza una combinación de tonos rosados y naranjas para recrear la belleza de un atardecer en las mejillas. Este look no solo añade un toque de color natural y luminoso, sino que también permite experimentar y salir de la rutina diaria del maquillaje convencional, ya que es bastante rápido de lograr y le dará un toque glamouroso a cualquier ocasión. Pero si aún no descifras como lograr esa combinación de tonalidades, aquí te dejo el paso a paso para que lo logres desde la comodidad de tu hogar.

Una de las técnicas que ha capturado la atención recientemente es el "Sunset Blush", un estilo de maquillaje que imita los colores vibrantes de un atardecer sobre el rostro.

Fotografía: Pinterest/@cårola.

Materiales ecesarios para crear el "sunset blush":

Blush en crema en tonalidad rosa: escoge un tono que complemente tu tono de piel.

Blush en crema en tonalidad naranja: asegúrate de que sea de la misma intensidad que el rosa para mantener la armonía.

Brocha de maquillaje amplia y suave o esponja: para aplicar y mezclar los colores.

Espejo: para asegurarte de que la aplicación sea precisa.

El "Sunset Blush" es una forma maravillosa de realzar tu belleza natural con un toque artístico y original.

Fotografía: Instagram/@catherine.

Paso a paso para el "sunset blush":

Preparación de la piel: asegúrate de que tu piel esté limpia e hidratada antes de aplicar el maquillaje. Si lo deseas, aplica una base ligera para unificar el tono de la piel. Aplicación del tono naranja: utiliza la brocha o esponja para aplicar el blush naranja en la parte alta de los pómulos. Extiende el color suavemente hacia las sienes para imitar el efecto del sol al atardecer. Integración del tono rosa: sin cargar más producto en la brocha, aplica el blush rosa justo debajo del naranja, en la parte más carnosa del pómulo. Usa movimientos ascendentes para mezclarlo con el naranja, creando un efecto degradado. Mezcla y suaviza: con movimientos circulares, suaviza los bordes donde se encuentran ambos colores para eliminar cualquier línea dura, asegurando una transición suave y natural. Ajustes finales: evalúa el resultado en el espejo y ajusta la intensidad de los colores según sea necesario. Puedes agregar un poco más de blush si buscas un efecto más dramático. Fijación del maquillaje: para asegurar la durabilidad de tu maquillaje, especialmente en climas cálidos, considera aplicar un spray fijador sobre todo el rostro.

Esta técnica no solo es fácil de aplicar, sino que también promete convertirse en uno de los estilos más emblemáticos de esta temporada.

Fotografía: Pinterest/Amanda Whisnant.

Recomendaciones extras para lograr el mejor "sunset blush" de la temporada

Las maquillistas expertas también han dado a conocer dos consejos adicionales para lograr que este maquillaje quede perfecto e ideal para los días de verano y es que lograr el mejor "sunset blush" de la temporada puede ser tanto divertido como creativo. Aquí te dejo algunas recomendaciones adicionales para perfeccionar este look y asegurarte de que destaque, sea cual sea la ocasión:

Elije la fórmula correcta: aunque los productos en crema son ideales para mezclar y conseguir un acabado natural, también puedes experimentar con fórmulas en polvo si buscas un resultado más definido y de larga duración, y los polvos son excelentes para controlar el brillo en pieles grasas.

Usa una prebase iluminadora: antes de aplicar el maquillaje, utiliza una prebase iluminadora. Esto no solo ayudará a que tu piel luzca radiante y saludable, sino que también hará que los colores del blush se vean más vibrantes y duraderos.

No dudes en ajustar la intensidad y los tonos según tu tono de piel y el tipo de luz bajo la cual estarás mayormente. Lo que funciona en un ambiente de luz artificial puede necesitar ajustes para luz natural.

Fotografía: Pinterest.