Con todo y alergia: esta es la historia de Kiwi y Anayansi Cabrera, influencer y cuidadora de una colonia feral

La alergia a los animales en general y a los gatos en particular es relativamente común en millones de personas en todo el mundo. Sus síntomas van desde leves estornudos, ojos llorosos y escurrimiento nasal, hasta ataques de asma.

Sin embargo, eso no fue una limitante para que la “catfluencer” Anayansi Cabrera decidiera adoptar a Kiwi, un hermoso gatito cuyas cuentas en Instagram y TikTok tienen miles de seguidores.

“Yo siempre quise un gato, pero de niña no se me permitía porque tenía muchas alergias. Cuando me independicé hasta los 30, dije no, no me importa la alergia, yo quiero un gato y pues tuvimos unos problemas de alergia al principio, pero valió la pena

“Después como que tu mismo cuerpo se vacuna. Idealmente hay que tener vacunas previas, pero pues bueno, yo ya me vacuné a la fuerza”, relata Cabrera sobre su acercamiento con el felino en entrevista para El Heraldo de México.

Un universo de amigos felinos

Dice un refrán italiano que un gato jamás llega solo y prueba de ello es que, tras adoptar a Kiwi, Anayansi descubrió la amplia comunidad de amantes de los michis que habita más allá de la internet.

“Kiwi, que es mi gato, me hizo conocer más amigas, me hizo conocer más gatos, hizo que cada gato de la calle fuera como mío. Yo trabajo en un hospital y en el hospital tenemos una colonia de 60 gatos que son ferales y los estamos esterilizando cada seis meses”, rememora Cabrera.

Poco a poco, el carisma de su nuevo compañero y su actividad en redes sociales le dieron la idea de tener en este espacio una nueva ventana que le permitiera ayudar a todavía más gatitos en necesidad.

“Kiwi tiene su cuenta de Instagram y de TikTok; tenemos 124 mil seguidores en TikTok y pues gracias a eso hemos podido ayudar a otras colonias, conseguir croquetas, esterilizar a estos michis y pues también dar a conocer ciertos casos de maltrato y otras cosas, como adopciones, para que más gatitos sean felices en un hogar”, concluyó.

¿Qué causa las alergias a los gatos y cómo combatirlas?

De acuerdo con el Colegio Americano de Alergias, Asma e Inmunología, la respuesta alérgica a los gatos tiene que ver con una proteína muy específica, la cual se encuentra en el pelo, la piel y la saliva de los michis.

“Los gatos producen múltiples alérgenos, todos los producen, no hay estudios que demuestren que los gatos pueden ser totalmente hipoalergénicos. Las casas donde viven más gatos tienen más alérgenos. Contra lo que se cree, características como el sexo del gato, el tipo de pelo o la cantidad de tiempo que pasa en casa no son relevantes”, señala la asociación.

El pelaje de los gatos también puede atrapar polen y polvo, que provoca otro tipo de alergias. Foto: Pexels

De acuerdo con un estudio, deshacerse por completo de los alérgenos dejados por un solo gato en una habitación o casa, habiendo hecho limpieza profunda, podría llevar por lo menos seis meses.

Así que, si un especialista te diagnosticó con alergia a los gatos, debes evitar el contacto con ellos o los espacios donde suelen retozar. Si los acariciaste, debes lavarte las manos inmediatamente con agua y jabón.

De acuerdo con los expertos, no existe una raza de gato totalmente hipoalergénica. Foto: Pexels

Si llegas a una casa con michis, debes intentar que no entren a tu habitación y permanezcan en áreas ventiladas del hogar. Además, cepillarlos y bañarlos con fórmulas secas por lo menos una vez a la semana, puede atenuar los síntomas.