Las 5 frutas que tienes comer sí o sí para no tener calor

Con las temperaturas actuales es casi imposible sentirse fresco, pero hay algunas frutas que ayudan a no sentir tanto el calor. Estos alimentos naturales no solo satisfacen la sed y refrescan el cuerpo, sino que también aportan una amplia gama de beneficios nutricionales. Las frutas son aliadas incomparables en la lucha contra el calor. Con su abundancia de agua, nutrientes y sabores, no sólo nutren el cuerpo, sino que también brindan un alivio instantáneo frente a las altas temperaturas.

Una de las frutas estrella es la sandía. Compuesta por casi un 92% de agua, esta deliciosa fruta no solo ayuda a mantenernos hidratados, sino que también es rica en: vitaminas A, C y antioxidantes, los cuales son esenciales para proteger la piel de los daños solares. Su dulzura y su alto contenido en agua la convierten en una opción ideal para después de actividades al aire libre o simplemente como un snack.

Es la mejor opción. Foto: Freepik.

Te puede interesar:

Récords de temperaturas en México: así van los máximos en esta ola de calor

Este estado se congelará con temperaturas de hasta -5 °C durante el domingo 12 de mayo

¿Qué frutas te ayudan a no sentir calor?

Los cítricos como el limón y la naranja son reconocidos por su alto contenido de vitamina C, vital para fortalecer el sistema inmunológico. Además, el limón tiene propiedades que ayudan a aumentar la sensación de frescura y puede ser un gran aliado para hacer bebidas refrescantes como la limonada, que rehidrata y revitaliza el cuerpo durante los días más calurosos del año.

La naranja es muy rica y refrescante. Foto: Freepik.

Beneficios de consumir frutas en temporada de calor:

Hidratación: Las frutas con alto contenido de agua ayudan a mantener el cuerpo hidratado.

Vitaminas y minerales: Proporcionan nutrientes esenciales que fortalecen el sistema inmune y mejoran la salud general.

Antioxidantes: Protegen la piel y las células contra el daño oxidativo.

Frescura: Ofrecen una sensación de frescura y ayudan a bajar la temperatura corporal.

Versatilidad: Pueden incorporarse fácilmente en diversas recetas, desde bebidas hasta postres.

Las frutas que te ayudarán a sentirte fresco

A pesar de su pequeño tamaño, el kiwi es una potencia nutricional. Contiene más vitamina C que una naranja, lo que lo convierte en un excelente refuerzo para el sistema inmune. Su sabor único y su textura jugosa lo hacen perfecto para añadir a ensaladas de frutas o yogures, proporcionando un toque de frescura y sabor que es difícil de resistir.

El kiwi es muy buena opción si te cansaste de los cítricos. Foto: Freepik.

El mango no solo es apreciado por su sabor tropical y jugoso, sino también por su aporte de vitaminas y minerales. Es rico en vitaminas A y E, que son excelentes para la salud de la piel y la vista. Incorporar mangos en batidos o ensaladas puede ser una forma deliciosa y nutritiva de disfrutar de sus beneficios mientras se combate el calor.