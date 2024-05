¿Fin de la ola de calor? Estos estados tendrán lluvias del 10 al 12 de mayo

Este fin de semana algunos seguirán festejando a mamá, pues aunque el Día de las Madres cayó en viernes, algunas personas trabajaron o tuvieron sus actividades normales. Por lo que se espera que sábado y domingo sean días para las mamás. Y para que estes completamente preparado no sólo con el regalo o la invitación a comer, te decimos ¿cómo estará el clima este fin de semana? Lo importante es que tengas hasta el paraguas o el bloqueador listo.

Si vas a llevar a comer a mamá o le vas a organizar una comida especial, es importante que sepas cuál es el pronóstico del clima para este sábado y domingo. Pues aunque en la mayor parte del territorio se esperan altas temperaturas como en las últimas semanas, lo cierto es que algunos estados tendrán algunas lluvias. Así que ten a la mano tu botella de agua para hidratarte, pero también tu impermeable por si acaso.

Sigue leyendo:

¡Sobrevive a las noches calurosas! Agrega a tu habitación este objeto que absorbe el calor y aleja a los mosquitos

¿Es real que un semáforo se derritió por el intenso calor que se registra en Monterrey?

Mantente fresco ante las altas temperaturas.

Crédito: Pexes

¿Cómo estará el clima este sábado 11 de mayo?

Aunque el sábado estará nublado en la Ciudad de México, en realidad las altas temperaturas no van a parar. Pues se espera una mínima de 17º y una máxima de 31º, además, hay un 40% de probabilidad de que se presenten lluvias en algunas zonas de la capital del país. Por lo que te recomendamos no sólo utilizar tu bloqueador para salir a festejar a mamá, también tu paraguas por si el clima comienza a cambiar no te agarre por sorpresa.

Por otro lado, seguirá la segunda onda de calor en gran parte de la República Mexicana, con temperaturas superiores a 45 °C en Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, por lo que las autoridades sanitarias alertan a la población de esos estados a atender las recomendaciones para evitar golpes de calor y no poner en riesgo la salud o la vida.

Aunque también el frente frío No. 50 se extenderá sobre el norte y noreste del territorio mexicano ocasionando chubascos y lluvias puntuales en zonas de Coahuila y Nuevo León. También se esperan fuertes rachas de viento con probabilidad de torbellinos y tornados en zonas de tormenta de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Se mantienen las altas temperaturas en algunos estados.

Crédito: pexels.

¿Lluvias o calor extremo? Este es el clima para el domingo 12 de mayo

El domingo también permanecerá nublado en Ciudad de México, teniendo temperaturas de máximo 31º y mínimas de 17º, además, hay un 40% de probabilidad de que se presenten lluvias en la capital del país. Por otro lado a nivel nacional se mantendrá la onda de calor con ambiente caluroso en gran parte del país, con temperaturas superiores a los 45 °C en Veracruz (sur), Tabasco, Campeche y Yucatán.

El frente frío No. 50 se extenderá con características de estacionario en el norte y noreste de México, interaccionará con un canal de baja presión extendido desde el norte hasta el centro del territorio nacional y en combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, propiciarán lluvias con chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas.