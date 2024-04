5 canciones que los chicos de BTS recomiendan para motivarte a hacer ejercicio todos los días y ponerte en forma

Los chicos de BTS escuchan toda clase de música, pues en sus playlists de canciones favoritas de todos los tiempos han compartido diversos géneros musicales. De hecho, podemos encontrar pop, rap, jazz y r&b entre los ritmos que escuchan en su día a día.

Aunque BTS no han compartido específicamente que clase de canciones escuchan cuando hace ejercicio y se ponen en forma, lo cierto es que algunas de las que han compartido en sus playlists son perfectas para poner cuando realizas actividad física, por lo que aquí te decimos cuáles son.

¿Qué canciones recomienda BTS para motivarte a hacer ejercicio todos los días y ponerte en forma?

Los cantantes de BTS tienen entre sus canciones favoritas letras poderosas perfectas para hacer ejercicio todos los días y ponerse en forma, por lo que aquí te compartimos cuáles son, ya que son recomendadas por los chicos y ellos saben reconocer qué música vale la pena escuchar.

"Self Care"

Es una canción del fallecido rapero estadounidense Mac Miller lanzada en 2018 como parte de su álbum "Swimming". Esta trata sobre el autocuidado y la necesidad de tomar tiempo para uno mismo para sanar y crecer, por lo que es excelente para escucharla cuando hacer ejercicio.

"Peaches"

Es una canción del cantante canadiense Justin Bieber fue lanzada en 2021 como parte de su sexto álbum de estudio "Justice" y es una de las más populares que tiene. Además, cuenta con la colaboración de los artistas Daniel Caesar y Giveon. Además, tiene una letra que celebra la felicidad y el bienestar, con un ritmo relajado y veraniego.

"Goosebumps"

Es una canción del rapero estadounidense Travis Scott fue lanzada en 2016 como parte de su álbum "Birds in the Trap Sing McKnight" y es una de las más famosas que tiene. Además, cuenta con la colaboración del cantante Kendrick Lamar y tiene una letra pegajosa que puede generar muchas emociones, sobre todo motivación.

"Walk Em Down"

Esta escanción del rapero estadounidense NLE Choppa con la colaboración del rapero Roddy Ricch. Fue lanzada en 2020 como parte del álbum "Top Shotta" y se caracteriza por su ritmo pegadizo. Su letra habla sobre la vida en la calle y la determinación para protegerse a uno mismo y a sus seres queridos.

"Save Your Tears"

Es una canción del artista canadiense The Weeknd, incluida en su álbum "After Hours", lanzado en 2020. La letra reflexiona sobre una relación fallida y el narrador le dice a su pareja que no debería haber llorado por él, ya que no merecía sus lágrimas, así que es excelente para motivar.