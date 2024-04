Aprende a preparar unas deliciosas calabazas rellenas gratinadas: no necesitas horno

Integrar verduras a tus recetas de cocina es muy fácil. No hay pretexto para dejar de comer vegetales e integrarlos a nuestra dieta, hay muchísimas recetas deliciosas y fáciles de hacer. En esta ocasión te enseñaremos a preparar unas deliciosas calabazas rellenas y lo mejor de todo es que son b, toque que será delicioso para tu paladar.

No te preocupes si no tienes horno porque no lo vas a necesitar, esta receta se hace únicamente en tu estufa y para llevarla a cabo no tardarás más de 1 hora. Las cabalacitas rellenas gratinadas es un platillo muy común en los hogares mexicanos y las puedes acompañar con un arroz blanco.

Receta para preparar calabacitas rellenas gratinadas

4 calabazas largas

350 gr de carne molita de res

1/4 de cucharada de sal

1/4 de cucharada de pimienta

2 dientes de ajo

1/2 cebolla chica

1 chile serrano

2 hojas de laurel

Orégano al gusto

1 papa chica

2 jitomates picados

Sal al gusto

Queso rallado que gratine

Es una forma deliciosa de comer vegetales | Foto: Jauja Cocina Mexicana

Para la salsa

6 jitomates maduros

2 rebanas de cebolla

2 ajos

1 rebanada de pan puede ser de otro día

1 chile jalapeño

Orégano y sal al gusto

Paso a paso para preparar calabacitas rellenas