El truco del ajo para saber quién te desea el mal según el tarot: VIDEO

Los rituales son aquellas prácticas que se llegan a cabo para manifestar un bien común o algún mal, cabe señar que existen de todo tipo, tanto como aquellos que buscan eliminar las envidias, conseguir el amor o deshacerse de todo lo negativo que puede llegar a la vida.

Uno de los elementos más efectivos y utilizados en los rituales es el ajo, ya que es altamente efectivo contra las envidias y las malas energías, por lo que incluso hay quienes aseguran que es un símbolo de protección que no puede faltar nunca en su hogar, porque los mantiene tranquilos y lejos de todas aquellas personas que les pueden generar algún mal.

Sigue leyendo:

Dinero, estos 4 signos serán premiados con suerte y fortuna desde el 16 al lunes 22 de abril

En redes sociales existen cientos de rituales, uno de los que aseguran demostrar cual es la persona que más te odia en el mundo y que estaría dispuesta a hacerte mucho daño es en la que consiste en llevar un ajo en las llaves de la casa, uno de los elementos más efectivos en procedimientos esotéricos y en todo lo relacionado a signos del zodiaco y horóscopos.

Lo único que se debe hacer es tomar un diente de ajo y pelarlo, después dibujar sobre el elemento un ojo con el plumón con tinta negra, el siguiente paso es clavar la llave de la puerta principal de la casa y repetir una poderosa frase, cabe destacar que aseguran que en poco tiempo llegará la persona a pedir un favor.

“Tu que me odias y me deseas el mal a mi casa vendrás y un favor me pedirás, hecho está”, es la frase que deberán repetir.