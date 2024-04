El hechizo que te ayudará a evitar la mala energía de los demás

Cuando una persona tiene malas energías hacia nosotros se siente de inmediato, los comportamientos malintencionados hacia nuestra persona no tienen porqué ser permitidos y si no sabes cómo confrontarlos, te vamos a explicar que es lo que debes de hacer y verás que en poco tiempo, la gente no volverá a tratarte así.

No se trata de que hagas algún tipo de magia para que las energías de las malas personas se le regresen, se trata de un hechizo verbal hecho con preguntas que los pondrán en aprietos y se moverá la atención de tu persona hacia ellos y ahí es cuando no sabrán cómo responder.

No se trata de que hagas algún tipo de magia para que las energías de las malas personas | Foto: Pinterest

4 preguntas que funcionarán como un hechizo para evitar la mala energía de los demás

Lo mejor es evitar definitivamente a las personas que te hacen daño con comentarios u acciones, pero sabemos que muchas veces esto no es posible. Pero no tienes por qué agobiarte tratando de lidiar con ellos o ellos. Aplica este poderoso hechizo verbal y solos cambiarán o alejarán su mala energía.

Hazle estas preguntas

¿Estás bien? ¿Te noto…? ¿Cómo esperas que reaccione ante esto? ¿Cuál es tu intención con esto? ¿Qué quieres que pase con esta conversación?

Con estas preguntas describirás sus emociones y así pasarás el foco de ti a esa persona. Después de hacerle una o todas estas preguntas también le dejarás claro a esa persona que rebasó el límite y tiene que medir sus acciones o comentarios contigo la próxima vez.

Aplica este poderoso hechizo verbal y solos cambiarán o alejarán su mala energía | Foto: Pinterest

Ritual para alejar las malas energías de las personas

Uno de los rituales más poderosos para alejar y eliminar las malas energías de las personas es usando salvia, este elemento siempre es de gran ayuda a la hora de limpiar energías negativas. Al quemar la salvia, también conocida como smudging, tu espacio se llenará de humo, mismo que servirá para disipar las energías negativas. El humo tiene un efecto simbólico que actúa como purificador, y además libera la mente de pensamientos negativos y dañinos.