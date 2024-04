¿Puedo ser amigo de mi ex? 3 factores para determinar si es sano

El terminar una relación de pareja puede ser algo bastante complicado. La tristeza y el cúmulo de sentimientos y emociones que se generan pueden llevar a las personas a experimentar diferentes crisis, entre ellas el no querer volver a ver a esa persona, bloquearla y generar un odio o rabia. También están los que superan la relación de una forma tranquila y se convierten en buenos amigos. Ahora vamos a explicar que tan sano puede ser convertirte en amigo de un ex.

La encargada de revelar si es bueno o no para la salud mental convertir a una expareja en un amigo fue Nilda Chiaraviglio, una reconocida psicoterapeuta. El lugar donde decidió hablar sobre este tema fue en el podcast de Marco Antonio Regil, quien sin penarlo preguntó: ¿Ser amigo o amiga de la ex, es sano?

Las amistades con los ex se pueden dar dependiendo algunos factores (Pexels)

¿Es sano ser amigo o amiga de la ex?

Nilda confirmó que existen algunos factores para determinar si es sano para las personas convertir a una expareja en amigo o amiga. Esto es lo que debes considerar antes de querer convertir a esa persona que quisiste tanto en un amigo:

Tu lista de dolores los pudiste transformar en sabiduría.

Sentir agradecimiento con el ex.

El amor no se transforma, se convierte en otro vínculo.

Estos son los puntos que la experta en salud mental expresó para saber que la pareja se puede convertir en amigo. Eso sí, se debe estar claro que no se sigue amando a dicha persona y sólo se busca un vínculo de amistad, de agradecimiento por las enseñanzas.

Los exs deben tener claro que se trata de una amistad (Pexels)

¿Qué pasa si a la pareja nueva le molesta la amistad con el ex?

La psicoterapeuta explicó que el verdadero problema para la persona que tiene esa amistad con el ex no es de quien tiene la amistad, sino de la pareja nueva. Mientras que los amigos sepan que la relación es simplemente eso, una amistad, no debería existir problema alguno. Cuando la pareja nueva presenta algún tipo de molestia con ese tema, es debido a una inseguridad de su parte.

Para tener claro que sólo se trata de una amistad, la persona que tiene el problema o inclusive los exs deben preguntar si es simplemente una amistad. La respuesta que se obtenga se debe creer sin dudarlo, ya que la confianza es la base de toda relación, ya sea de amistad o de pareja.