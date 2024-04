¿Me tengo que quitar la copa menstrual para orinar? 5 mitos que debes dejar de creer

Poco a poco hemos podido ver cómo surgen más opciones para que las mujeres y personas menstruantes vivan sus periodos de manera más cómoda y una de ellos es la amada copa menstrual, pero así como ésta se ha convertido en un alivio para varias personas, también se han creado muchos mitos alrededor de ella. Si bien, muchos de ellos tienen que ver con el poco conocimiento que existe sobre el cuerpo femenino, otros de ellos también tienen que ver con el temor de probar productos nuevos.

En los últimos años, la copa menstrual ha ganado popularidad como una alternativa ecológica y económica a los productos menstruales tradicionales. Sin embargo, persisten varios mitos en torno a su uso que vale la pena abordar, ya que muchos de ellos infunden miedo a las mujeres y personas menstruantes, además de que difunden información falsa y que puede llegar a aterrar a quienes buscan probar esta alternativa. Es por ello que aquí te aclaro las dudas más famosas para que tomes decisiones más informadas.

Cuando se utiliza correctamente y se elige el tamaño adecuado, la copa menstrual puede proporcionar una protección confiable contra las fugas..

Fotografía: Pinterest.

¿La copa menstrual puede perderse dentro del cuerpo?

Este es uno de los temores más comunes entre las personas que están comenzando a conocer las copas menstruales, pero de acuerdo con ginecólogas expertas esto es completamente falso y anatómicamente imposible, ya que la copa menstrual está diseñada con un tallo que facilita su extracción e incluso si la copa sube más alto de lo esperado, el músculo vaginal evita que se pierda en el cuerpo. O sea, no hay manera de que la pierdas, así que simplemente relájate y sigue las instrucciones para retirarla.

¿La copa menstrual es solo para mujeres que no han dado a luz?

Esta creencia también es falsa, ya que la copa menstrual puede ser utilizada tanto por mujeres y personas menstruantes que han dado a luz como por aquellas que no lo han hecho, e incluso por jóvenes que no han tenido experiencias sexuales. Existen diferentes tamaños y modelos de copas menstruales en el mercado, lo que permite a cada persona elegir la que mejor se adapte a su anatomía, independientemente de si han tenido partos o no.

Al desmitificar estas creencias erróneas, esperamos fomentar una conversación más informada y positiva sobre esta alternativa revolucionaria en el cuidado menstrual.

Fotografía: Pinterest.

¿La copa menstrual causa infecciones vaginales?

¡Falso! No hay evidencia científica que respalde esta afirmación y de hecho, algunos estudios sugieren que la copa menstrual puede ser más higiénica que los tampones y las toallas sanitarias, ya que no absorbe la humedad natural de la vagina ni altera el pH vaginal. Por ello, si se se sigue una buena higiene y se esteriliza la copa correctamente, el riesgo de infecciones es mínimo, tomando en cuenta que hay muchos factores externos que pueden causarlas.

¿Debo quitarme la copa menstrual para hacer pipí?

Contrariamente a la creencia popular, no es necesario retirar la copa menstrual cada vez que necesites orinar, esto se debe a que el proceso de orinar implica la liberación de la vejiga a través de la uretra, conducto que se encuentra separada de la vagina, por lo que la copa menstrual no interfiere con el flujo de la orina y no obstaculiza la micción de ninguna manera.

Por lo tanto, las mujeres y personas menstruantes que utilizan la copa menstrual no necesitan retirarla cada vez que van al baño para orinar, de hecho, hacerlo podría resultar innecesario y podría aumentar el riesgo de contaminación o pérdida accidental de la misma.

Desmitificar estos mitos es fundamental para promover una comprensión precisa y una aceptación más amplia de la copa menstrual como una opción segura, cómoda y respetuosa con el medio ambiente para la gestión menstrual.

Fotografía: Pinterest.

¿La copa menstrual es costosa?

Si bien el costo inicial de una copa menstrual puede ser más alto que el de los productos desechables, como los tampones y las toallas sanitarias, a largo plazo resulta más económica, ya que una copa menstrual de calidad puede durar hasta diez años con el cuidado adecuado, lo que la convierte en una inversión rentable en comparación con la compra regular de productos desechables mes tras mes.

¿Cómo funciona la copa menstrual?

La copa menstrual es un dispositivo de higiene femenina diseñado para recolectar el flujo menstrual en lugar de absorberlo, como lo hacen los tampones y las toallas sanitarias. Funciona de manera bastante simple pero efectiva:

Inserción: la copa menstrual se pliega y se inserta en la vagina, donde se despliega y se ajusta para formar un sello hermético contra las paredes vaginales. Esto evita que el flujo menstrual se escape hacia afuera.

Recolección: una vez dentro de la vagina, la copa menstrual recoge el flujo menstrual. Debido a su diseño y al sello que crea, puede contener una cantidad significativa de flujo, lo que la hace ideal para mujeres y personas menstruantes con diferentes flujos.

La copa menstrual es una alternativa conveniente, económica y respetuosa con el medio ambiente a los productos de higiene menstrual tradicionales.

Fotografía: Pinterest.

Vaciamiento: la copa menstrual puede ser usada hasta por 12 horas seguidas, dependiendo de la cantidad de flujo menstrual de cada mujer y persona con la capacidad de gestar, así como de las instrucciones específicas del fabricante. Cuando está llena o después de un período de tiempo recomendado, se retira de la vagina.

Vaciar y limpiar: una vez fuera del cuerpo, se vacía el contenido de la copa menstrual en el inodoro o en el lavabo, y luego se lava con agua tibia y, opcionalmente, con jabón suave o un limpiador específico para copas menstruales. Después de limpiarla, se puede volver a insertar.

La copa menstrual está hecha típicamente de silicona médica o elastómero termoplástico (TPE), materiales seguros para el cuerpo que son hipoalergénicos y no porosos, lo que reduce el riesgo de irritación o alergias. Su diseño flexible y su forma cónica permiten que se ajuste cómodamente dentro de la vagina y se adapte a las diferentes formas y tamaños corporales.