Aprende a disimular la transición a las canas, según profesional

Desde hace una temporada, las canas se ha vuelto tendencia y han sido muchas las mujeres que se han rendido a los encantos de los cabellos plateados. El hecho de no tener que asistir a la peluquería cada tres semanas o menos, para evitar el efecto raíz, es una gran felicidad para muchas personas. Sin embargo, ello no significa que no se lo deba cuidar adecuadamente.

En ese sentido, los expertos indican cuál es el tinte ideal para lucir tu cabello en la transición a las canas. Algunas celebridades ya lo usan y presumen de su melena de manera increíble. Si estás considerando empezar a lucir tus mechas grises con la ayuda de un colorista profesional, aquí te dejamos todo lo que necesitas saber.

¿Cansada de teñirte para eliminar las canas? Pinterest

El tinte ideal para la transición a las canas

La transición de pasar de un cabello teñido a natural al pelo blanco puede ser un poco complicada y tediosa. Los estilistas destacan un peinado ideal para lucir las canas en las raíces. Debes humedecer la zona superior del cabello y dejando medios y puntas secos.

Junto con ese peinado es importante elegir un tinte rubio platino que, en lugar de ser aplicado desde las raíces, lleva la técnica del balayage, de manera que el nacimiento del pelo se muestra natural y sin teñir. Tanto el peinado como la coloración sirve para disimular las canas y que éstas pasen prácticamente desapercibidas.

Peinado y tinte ideal para la transición a las canas.

Fuente: Pinterest

También puedes elegir un buen corte de pelo. Los peinados cortos conseguirán hacer ver el cabello más igualado con las canas. Visualmente ayudará a que no se vea el desequilibrio entre la raíz y el largo de la melena y la apariencia general será homogénea. Los profesionales sugieren un corte moderno ya que el pelo gris agrega más años.