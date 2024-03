Descubre el perfume de mujer con aroma a incienso que es tendencia en 2024

La elección del perfume forma parte de la rutina de belleza de muchas mujeres, ya que la fragancia que se elige se convierte en una extensión de la personalidad y estilo. Vale destacar que no solo tienen el poder de impulsar nuestra presencia, sino que también crean una experiencia sensorial única, otorgando más seguridad para quien lo lleva. Sin embargo, suele suceder que muchas veces se dificulta la elección de un aroma que se diferencie del resto.

Es importante señalar que en la elección del perfume, cada mujer debe saber qué quiere transmitir de acuerdo con su personalidad. Descubrir la fragancia ideal no solo es una búsqueda estética, sino un viaje personal que refleja la identidad única de cada persona. Es por ello, que si quieres uno que sea especial y no caer en la categorización de: cítricos o florales, la firma Christian Dior lanzó al mercado New Look, con aroma a incienso.

Este es el perfume que es tendencia en este 2024. Fuente: Pinterest

Aroma de incienso

El incienso es un ingrediente que se ha utilizado en la perfumería durante siglos y la fragancia New Look lo tiene en sus notas. Vale destacar que huele a incienso, a ámbar blanco y a una combinación de aldehídos que dan como resultado un perfume fresco único, que huele a piel limpia, a maderas y a recuerdos. Los especialistas coinciden en que el oler este aroma te transporta a la niñez.

Los especialistas han destacado que New Look es la fragancia con aroma a incienso que marca tendencia en este año. Es un perfume que sorprende y otorga elegancia y estilo a la mujer que lo usa. Según la piel donde lo aplicas, huele más chispeante o más especiado y tiene innumerables matices sobre la piel.

El incienso ha sido usado en peefumería durante siglos. Fuente: Pinterest

Este nuevo perfume de Dior con aroma a incienso ha obtenido excelentes opiniones de las mujeres. Algunos de los comentarios han sido increíbles. “una obra maestra absoluta, un olor tan perfecto y limpio que crea un aura angelical alrededor. Brilla como las burbujas del champán más caro. Realmente no se parece a nada que haya olido antes”. “Es muy ligero y aireado, pero al mismo tiempo tiene duración con una sola pulverización. Podría ser unisex y funcionar para todas las estaciones”.