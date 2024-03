Cuál es la razón por la que no hay que poseer espejos manchados o rotos en el hogar

El Feng Shui es un antiguo arte y ciencia chino que se originó hace más de 3,000 años. Se centra en la armonización de las personas con su entorno y se basa en la creencia de que el diseño y cómo disponemos de nuestro espacio pueden influir en nuestra energía vital o “Chi”. Aplicar este arte en nuestra casa nos ayuda a conocer qué colores elegir, dónde acomodar los muebles y a organizar el espacio para que el flujo de energía sea positivo, equilibrado y armonioso.

En ese sentido, el Feng Shui recomienda eliminar objetos y hábitos que bloquean la energía positiva. Si sientes que no te convence o no te gusta, lo mejor que puedes hacer es quitarlo de inmediato. No importa que sea un adorno o cualquier cosa que te hayan regalado o que te recuerde a una persona con la que ya rompiste relaciones.

Quita de tu hogar los espejos manchados o rotos.

Fuente: Pinterest

Por qué los espejos deben estar en excelentes condiciones

De acuerdo con el Feng Shui, las energías almacenadas y la respuesta energética que provoca un objeto que no nos convence, actúa de manera negativa. Esta disciplina milenaria recomienda sacar del hogar algunos elementos, tales como espejos manchados o rotos. Siempre deben lucir y estar impecables.

Según el Feng Shui, un espejo roto es sinónimo de malas energías. Vale mencionar que esta filosofía también apuesta por no tenerlos en la habitación aunque estén en buen estado. La razón de ello es que pueden robar el buen ambiente durante el sueño y, por tanto, llegar a provocar un descanso insuficiente.

El Feng Shui indica que un espejo roto es sinónimo de malas energías. Fuente: Pinterest

Si quieres colocar espejos en tu hogar según los principios del Feng Shui, te indicamos dónde debes ubicarlos. En la orientación Noreste (finanzas) del living, en la Sur (trabajo) y Este (familia), siempre que refleje imágenes agradables. Puede ser en el comedor para reflejar la mesa puesta y a todos sus comensales. Ellos son algunos de los lugares para que haya buena energía.