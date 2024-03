Claudia Martín, perfección en minivestido rojo, el nuevo rosa esta primavera-verano 2024

La promoción de la telenovela “El amor no tiene receta” en Estados Unidos está siendo el pretexto perfecto para que Claudia Martín, de 35 años de edad, y Daniel Elbittar, de 44 años, cautiven a sus fans; además, la actriz y modelo está sacando a relucir sus mejores atuendos de moda, como comparte en sus redes sociales, especialmente en Instagram.

Un look de la también modelo que ha causado revuelo es acorde a la temporada primavera-verano 2024 porque sigue las principales tendencias que dictan los expertos en moda, como Carolina Herrera, quien es la reina del estilo elegante, sin perder el glamour y toque femenino.

Claudia Martín roba las miradas en la promoción de “El amor no tiene receta”

Vía Instagram, Claudia Martín compartió su outfit de minivestido rojo, prenda que es ideal para lucir la silueta femenina en la temporada de calor. El vestido es ceñido y tiene olanes, que igual es una tendencia que nunca falla debido a que suma estilo.

Rojo, el color clave para la primavera-verano 2024

Para que el vestido sea más vistoso, la originaria de Oaxaca eligió el color rojo, que es de las principales apuestas porque irradia vida. Además, es la nueva versión del rosa, color que estuvo en auge el año pasado por la tendencia Barbiecore que le hizo guiño a Barbie.

Mediante sus colecciones, Carolina Herrera ha dictado que es el color infalible para la primavera- verano 2024; al ser un color llamativo, la diseñadora venezolana indica que hay diferentes maneras de usar el rojo, partiendo desde la ropa hasta los accesorios y zapatos. En el caso de Claudia Martín, lo mejor fue optar por el minivestido rojo que usó a juego con su beauty.

Botas altas, otra tendencia que no falla

La modelo de marcas de lujo también impuso moda con las botas altas con las que completó su look para promocionar “El amor no tiene receta”. Para no saturar su look, las botas son en color beige, uno de los colores neutros más básicos.