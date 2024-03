Una de las tiendas más populares de donas puso una súper promoción que no te puedes perder si eres fan de este rico postre. Si eres fan de Krispy Kreme lee atentamente todos los detalles para que sepas cómo puedes hacer válida la promoción 2x1, pero te adelantamos que estará disponible los 365 días del año.

Krispy Kream cuenta con diferentes promociones en sus alimentos y bebidas y pocas personas lo saben, así que si eres fan de las deliciosas donas, bites, café o frappés, esta información te va a interesar. Lo mejor de todo es que solo tendrás que pagar 85 pesos por un producto doble.

La promoción también está disponible en Krispy Kreme Delivery y WhatsApp | Foto: Sitio web Krispy Kreme

¿Cómo aplica el 2x1 en bites de Krispy Kreme?

Así como lo lees, Krispy Kream puso al 2x1 sus deliciosos bites de dona glaseada, lo único que tienes que hacer es una compra mínima de 85 pesos y obtendrás el doble. Esta promoción será válida todos los días del 2024 en todas las sucursales de México, excepto aeropuertos. Disponible en Krispy Kreme Delivery y WhatsApp.

Los bites son unos bocados ligeros y esponjosos sabor glaseado que puedes acompañar con un delicioso café cuando el clima es frío o con un frappé. No importa el día o la fecha, son riquísimos a cualquier momento. Son de tamaño pequeño, por lo que puedes degustar más de uno hasta acabarte tu bebida.

Lo mejor de todo es que solo tendrás que pagar 85 pesos por un producto doble | Foto: Sitio web Krispy Kreme

Refill a precio especial con termos Krispy Kreme

Si ya tienes uno de los vasos ecológicos de Krispy Kreme no pierdas la oportunidad de aprovechar esta promoción y si no has adquirido el tuyo es el momento perfecto para que lo consigas. Este súper precio aplica en la compra de termos o vasos reutilizables de la compañía.

Al adquirir uno o llevar el tuyo recibirás gratis un café americano o capuccino de 355 ml. Además al presentar tu vaso o termo Krispy Kreme llévate tu refill de café americano por 25 pesos o un delicioso cappuccino por 35 pesos. Esta promoción aplica en todas las tiendas Krispy Kreme excepto Liverpool y aeropuertos.