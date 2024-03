5 pasos para dejar de absorber la energía negativa de la gente que te rodea

La energía es un tema importante en la vida diaria de las personas. El poder sentirse feliz, emocionado, con ganas de salir a hacer cosas es fundamental para mantener una vida sana y saludable. El problema es que en ocasiones la gente absorbe energía negativa y van apagando poco a poco sus ganas de sonreírle a la vida. En esta ocasión vamos a presentar 5 pasos que ayudarán a no absorber la energía negativa de la gente que te rodea.

La cuenta de Instagram conocida como tranquilamente fue la encargada de brindar los trucos que se deben seguir para no recibir energía negativa en nuestra vida diaria. Se tiene que recordar que una de las misiones en la vida es poder tener la mayor cantidad de energía positiva en el cuerpo, incrementarla y transmitirla a la mayor cantidad de personas que nos rodean.

Pelea familiar (Pexels)

Los 5 pasos para dejar de absorber energía negativa

Deja de complacer a las personas

Es importante estar alerta de cuando las personas se quejan de nosotros, están hablando mal o hablando a las espaldas. Este tipo de personas te están llevando a un campo energético negativo, por lo que no te lo debes tomar a mal. Lo mejor es darte cuenta que no le vas a caer bien a todo el mundo y no dejar que las opiniones negativas afecten tu vida.

Retorno a la naturaleza

En ocasiones la vida diaria cuenta con demasiada actividad y hace que la gente llegue a un límite. El tomar un respiro, conectar con la naturaleza y con uno mismo es fundamental para recargar las pilas de energía positiva. Recuerda que estas escapadas deben realizarse solos o con personas que van a ayudar a descansar y alejar todo lo negativo.

Convivencia de amigos en la naturaleza (Pexels)

Saber decir no

Esto es fundamental en la vida diaria, ya que en ocasiones se aceptan cosas con las que no se está de acuerdo, pero al no poder decir que no ya se entró en este proceso de energía negativa. La idea es saber establecer límites y hacerlos cumplir. Recuerda que es tu vida, tu cuerpo y tu tiempo y espacio. Piensa a qué personas le vas a dar un poco de ti antes de decir que sí.

Eres el único responsable de ti

Debes recordar que nadie es responsable de ti, tus actos y tus decisiones. Por ese motivo debes estar consiente que todo lo que hagas debes hacerlo feliz y sabiendo las consecuencias de los actos. Dentro de este paso se debe entender que tu propia percepción de ti mismo es la más poderosa que existe.

No alimentar a la bestia

El "alimentar a la bestia" hace referencia a dejar de lado a todas las personas que cuentan con una personalidad parasitaria, es decir, aquellos que se alimentan de la atención y afecto de los que lo rodean. También son aquellos que chupan todo el esfuerzo de los que tienen cerca. La sed de amor de estas personas nunca será saciada y por eso lo mejor es tomar distancia en el tema energético.