Super Bowl: el mejor tip para que tu guacamole no se oxide y sepa delicioso por más tiempo

El próximo 11 de febrero se llevará a cabo uno de los eventos deportivos más vistos en todo en el mundo, el Super Bowl. Durante la transmisión de este evento deportivo, millones de aficionados se reúnen para ver el partido y aprovechan el momento para hacer deliciosas botanas y comidas para degustar durante el partido.

El partido final de esta temporada que definirá el campeonato se disputará entre los San Francisco 49ers contra los Kansas City Chiefs. Y por su puesto un platillo que no puede faltar en este día es el tradicional guacamole que no solo es de las botanas favoritas de México también del mundo. Por eso te vamos a pasar un tip infalible para que no se oxide y sepa delicioso por más tiempo.

Te vamos a pasar un tip infalible para que no te oxide y sepa delicioso por más tiempo | Foto: Freepik

Tip para que tu guacamole no se oxide y sepa delicioso por más tiempo

Aunque el guacamole es una de las recetas más sencillas y que no lleva demasiados ingredientes, se requieren de algunas habilidades para que quede perfecto, pues el aguacate es muy frágil al momento de cocinarlo y si no se usa de la manera correcta se empieza a oxidar y se vuelve color café.

Cuando se pone de este color no pierde sus propiedades ni sabe diferente, sin embargo, a la vista pareciera que está pasado o echado a perder. Y aunque en la mayoría de los casos puede usarse, la realidad es que la mayoría de las personas termina por tirarlo.

Truco para que el guacamole no se haga café:

Primero haz la preparación de tu guacamole como normalmente lo haces. Una vez que esté listo, coloca el jugo de un limón y media cucharada de aceite de oliva. Mezcla y puedes reservar o servir de inmediato.

Mezcla y puedes reservar o servir de inmediato | Foto: Freepik

El aceite de oliva y el limón harán que el aguacate no se oxide y por ende se ponga café tu guacamole. Siempre que prepares esta botana no olvides agregarle estos dos ingredientes y verás cómo quedará igual de delicioso pero su color verde cremosos durará por más horas.

¿Con qué se puede acompañar el guacamole?

El guacamole es un platillo riquísimo que puede comerse de dos formas; como botana o como acompañante en un platillo. Si lo vas a degustar en una reunión te sugerimos que lo acompañes con totopos o chicharrón de cerdo, pero si lo quieres como guarnición, queda perfecto con pollo o carne asada.