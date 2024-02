No podrás creer cuál es la mejor vitamina para retrasar a las arrugas

El cuidado de la piel incluye numerosas prácticas que van desde la alimentación hasta el uso de algunas cremas especiales para fortalecer este órgano externo y mejorar su apariencia. Es importante conocer la dermis de cada persona para aplicar el tratamiento adecuado. Es por ello, que se debe consultar previamente al dermátologo para la elección correcta.

A partir de los 40 años el cuerpo fabrica menos colágeno, proteína que da elasticidad a la piel y también fortalece los huesos. Es por ello, que aparecen las arrugas y algunas otras dolencias. Sin embargo, hay una vitamina que puede ayudar a retrasar el envejecimiento de la piel.

La vitamina C ayuda a retrasar el envejecimiento de la piel.

Fuente: Freepik

¿Qué vitamina debo aplicar en mi piel para evitar las arrugas?

La vitamina C es la principal aliada para combatir el envejecimiento y la aparición de arrugas. Esta vitamina tiene propiedades antioxidantes y produce colágeno que ayuda a la hidratación del rostro. El cuerpo no produce vitamina C ni es capaz de almacenarla, por lo que la piel la obtiene mediante alimentos, suplementos, cremas o sérums.

Esta vitamina reduce la aparición de arrugas, repara y previene la piel seca, tiene efecto despigmentante, y ayuda a curar la piel dañada. No debe faltar en las rutinas faciales. Sin embargo el cuerpo no produce la vitamina C y para ello se deben consumir determinados alimentos como son: las frutas cítricas, bayas, papas, tomates, pimientos, repollo, coles de Bruselas y brócoli y espinacas.

El consumo de ciertos alimentos ayuda a incorporar vitamina C. Fuente: Pinterest

La vitamina C también está disponible como suplemento oral, generalmente en forma de cápsulas y tabletas masticables. Se aconseja aplicar por las noches, después de lavarse la cara y antes de usar tu crema hidratante. Los dermatólogos explican que usarlo diariamente estimula la producción de colágeno en la piel y borrar manchas y arrugas.