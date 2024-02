¿Sabes cómo se ve el cáncer de piel y qué hacer para prevenirlo?

Se llama cáncer de piel al crecimiento anormal, acelerado y descontrolado de cierto grupo de células de la piel, el cual suele desarrollarse por la exposición a los rayos ultravioleta.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que entre el año 2000 y 2019, las muertes por este padecimiento, atribuibles a la exposición de la luz solar aumentaron de 10,088 en el 2000 a unas 18,960 en el 2019, un aumento del 88%.

El Dr. Juan Alberto Serrano Olvera, oncólogo médico del Centro Médico ABC, indica que, en términos generales, el cáncer de piel se puede dividir en dos grandes grupos. Por un lado, el no melanoma y el conocido como melanoma cutáneo.

Lo más común, es que se relacione con la exposición a la luz solar en personas de piel clara, ojos claros o pelirrojos y en las zonas que son tocadas por esta luz; pero también es importante saber que esto no es una regla y se puede llegar a desarrollar en personas con piel más oscura, en zonas que no se exponen a la luz solar e, incluso en algunos casos, estar asociados a otras causas como los factores genéticos.

También se debe tomar en cuenta la edad, señala la Dra. Blanca Esther Reyes Rodríguez, dermatóloga del Centro Médico ABC. Conforme avanzamos en la vejez, la posibilidad de desarrollar lesiones malignas en la piel va aumentando, al igual que si existen antecedentes familiares, aunque no es un padecimiento hereditario, pero en caso de que otro familiar ya lo haya presentado, es recomendable buscar atención para detectar cualquier posible riesgo para la salud.

Datos de la OMS indican que, durante el año 2022, con respecto al cáncer de piel, no melanoma, fallecieron uno de cada 170 pacientes, mientras que en el melanoma cutáneo fallecieron uno por cada cinco pacientes.

¿Qué es el cáncer de piel melanoma?

El melanoma cutáneo, aunque es poco frecuente que se presente, también es el más agresivo, comenta el Dr. Serrano.

Este tipo se forma en los melanocitos o en las células melanocíticas, que son las células productoras de melanina, la cual es la encargada de darle el tono de color a la piel.

Se suele manifestar a través de la presencia de nuevos lunares de tono oscuro que en cuestión de semanas o meses crecen en tamaño, también puede ocurrir que en algunos lugares en que ya existían manchas o lunares se comienzan a tener cambios notables en su aspecto, tamaño, forma, produzcan dolor o sangrado.

Los melanomas cutáneos, aunque se pueden formar en cualquier parte del cuerpo, por lo general se presentan en las zonas expuestas. En México es más común que aparezcan en el tronco y las extremidades de la persona; pero pueden afectar otras áreas como el rostro, las palmas de las manos y las plantas de los pies.

Los lunares benignos, que son los lunares normales, suelen tener un color uniforme de tono marrón, con bordes nítidos que marcan perfectamente la separación entre piel normal y lunar; su forma es redonda u ovalada y tienen unos milímetros de diámetro. Conforme una persona envejece puede ir desarrollando nuevos lunares y es una situación normal.

Pero hay algunas características que pueden ser una señal de alerta ante la posible presencia de cáncer de piel, si se detecta que un lunar es:

Asimétrico.

Con bordes irregulares.

Su color cambia, tiene muchos colores o, incluso, que tenga colores que no sean entre marrón o negros.

Lunares grandes y por encima del estándar de los otros lunares.

Cambios en su percepción de color, tamaño o llegar a generar picazón o sangrado.

Los lunares cancerosos pueden ser muy diferentes uno de otro, algunos pueden presentar más de una característica y otros solamente una, motivo por el cual es importante prestar atención a su evolución.

¿Cuál es el cáncer de piel no melanoma?

El cáncer de piel no melanoma es el tipo más frecuente y menos agresivo; aunque es menos agresivo no significa que deje de ser un riesgo para la salud y para la vida de la persona si no recibe atención adecuada y temprana, señala la Dra. Reyes.

Cuenta con varios subtipos, aunque dos de ellos son los más frecuentes:

Carcinoma basocelular: se origina en las células basales, las que se encargan de reemplazar las células de la piel que se pierden con las actividades del día a día.

Suele presentarse en forma de bulto en la piel y ocurre en zonas como la cabeza o el cuello principalmente, al estar en constante exposición a la radiación ultravioleta del sol.

Carcinoma epidermoide: tipo de cáncer de la piel que comienza como una proliferación de células que se conocen como células escamosas y que constituyen la capa media y la externa de este órgano. Aunque en un principio este carcinoma no es un riesgo para la vida de la persona, sí se puede extender a otras partes del cuerpo y ahí sí se convierte en un riesgo para la salud del paciente.

Existen otros tipos de cáncer de piel, aunque estas variantes son poco frecuentes.

La realidad es que, aunque tienen características y agresividad particular, cada tipo de cáncer de piel es diferente. Pero en términos generales y en un principio, todos se pueden percibir de una manera similar por la persona y se debe buscar atención médica especializada lo más pronto posible.

¿Qué hacer si se detecta un lunar o mancha sospechosa en la piel?

Como ya se ha mencionado, son sospechosas las manchas o lunares que tengan una actividad rara en comparación a otros como sangrar, producir comezón o cambiar su aspecto y tamaño. Si has percibido un comportamiento sospechoso en las manchas o lunares de la piel, ya sea en ti o en alguien que conoces, se debe buscar atención con un médico dermatólogo en primera instancia, indica la Dra. Reyes.

Este médico es el especialista en cáncer de piel, y mediante diferentes estudios específicos en su consultorio, así como el uso de lupas y otros equipos, podrá determinar si hay riesgo de cáncer o es otra situación no maligna.

Una vez que se tiene la sospecha clínica de que es un cáncer de piel, se deberá realizar una biopsia, esto significa que se tomará un pedacito de la piel sospechosa y se mandará a analizar con el médico patólogo, quien podrá determinar el diagnóstico final.

En este momento también se determinará si es un cáncer de piel no melanoma o un melanoma cutáneo.

A partir de aquí la atención del paciente será especializada, en caso de que el diagnóstico sea un cáncer de piel no melanoma, el dermatólogo continuará dando atención al paciente.

Por el contrario, si el diagnóstico es melanoma cutáneo, ahora la atención será por parte de un oncólogo ya sea cirujano, dermato-oncólogo u oncólogo médico, quienes son los especialistas en abordar este tipo específico de padecimiento.

El Dr. Serrano indica que el tratamiento del melanoma cutáneo dependerá de la etapa clínica; para las etapas tempranas, la cirugía completa es la piedra angular del tratamiento, mientras que para las etapas intermedias, la cirugía, el análisis del estado de los ganglios así como prevención con tratamientos médicos como la inmunoterapia o terapia biológica o radioterapia es lo indicado, mientras que en las fases avanzadas o metastásicas, el tratamiento con inmunoterapia o terapia biológica son algunas opciones.

Para el caso del cáncer de piel no melanoma, también la principal opción de tratamiento es la cirugía, incluso en ocasiones puede realizarse en el mismo consultorio. Pero existen otros tipos de tratamientos para pacientes que por alguna razón tienen contraindicaciones para la cirugía, aquí se incluyen la crioterapia con nitrógeno líquido, quimioterapia tópica mediante el uso de cremas y la radioterapia local en momentos donde el cáncer se ubica en zonas de difícil acceso para la operación, como el interior de la oreja.

Aprende a prevenir el cáncer de piel

Sin importar si hay predisposición genética que favorezca el desarrollo de este tipo de cáncer, en primer lugar, lo más importante que toda persona debe hacer es tratar de limitar la exposición al sol, en especial en las horas donde es más agresivo, es decir, entre las ocho de la mañana y las cinco de la tarde, comenta la Dra. Reyes.

También es importante usar filtro solar con factor de protección de 50, siempre que se expondrá al sol y, de ser posible, utilizar ropa adecuada para el clima, ropa que cubra lo más posible la piel, así como ropa antisolar.

Más allá de esos cuidados, es igual de importante comenzar a realizarse chequeos anuales con el médico dermatólogo, quien podrá inspeccionar la piel de la persona y en caso de percibir zonas de interés, se podrá dar seguimiento o atención temprana.

La mortalidad del cáncer de piel suele deberse a que el diagnóstico es tardío y en muchas ocasiones ha ocurrido diseminación, la metástasis a otras áreas del cuerpo en caso del melanoma cutáneo.

Pero llevar a cabo una revisión médica periódica, independientemente de la edad, aumenta en gran medida la posibilidad de realizar un diagnóstico temprano y recibir un tratamiento oportuno.

Acércate al área de Medicina Interna del Centro Médico ABC para obtener atención dermatológica adecuada; y en caso de requerir atención oncológica para el melanoma cutáneo, en el Centro de Cáncer podrás encontrar la atención adecuada.

MMV