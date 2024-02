3 Frases motivacionales de la filosofía coreana de Suga de BTS que necesitas escuchar a diario

Suga de BTS ha sido reconocido por las fans como uno de los integrantes más inteligentes emocionalmente, algo que ha plasmado en sus canciones y letras a lo largo de su carrera. Además, el rapero K-Pop tiene una historia de superación bastante emotiva, ya que sufrió un accidente antes de ser famoso y trabajó para mantenerse.

Los padres de Suga de BTS no aceptaban su sueño de ser músico, por lo que tuvo que sobrevivir al vender canciones y ser repartidor, lo que lo llevó a sufrir un accidente que le dejó una lesión en el hombro que soportó por años. Además, es uno de los integrantes que admitió haberse enfrentado a la depresión.

En sus trabajos como solista, Suga de BTS ha plasmado pensamientos muy profundos, incluso críticas sociales o a la industria coreana de la música. Por ello, si buscas motivación día a día, te compartimos 3 frases de su filosofía coreana para salir adelante si te sientes mal.

Sigue leyendo:

3 Frases coreanas de BTS que te motivarán a diario

"La vida es dura y las cosas no siempre salen bien, pero debemos ser valientes y seguir con nuestras vidas".

Suga de BTS es el ejemplo de que a pesar de ser famoso puedes atravesar adversidades, por ello ha motivado a sus fans a no darse por vencido, pues, aunque la vida resulte difícil las cosas siempre estarán bien, incluso ha plasmado este pensamiento en canciones como "Life goes on".

“El pasado es el pasado, el presente es el presente, el futuro es el futuro. Dales demasiado significado y te atormentarán”

La ansiedad es una de las sensaciones que seguramente has vivido más de una vez, Suga de BTS insiste en que no debes preocuparte por lo que aún no ha pasado o lo que ya no tiene solución, pues el desgaste emocional y mental puede afectarte.

"Sé inocente, sé ingenuo. Pero aún así sueña en grande. Sueña en grande hasta el punto de que esté más allá de tu capacidad y esfuérzate por lograrlo"

Soñar no cuesta nada, incluso si hay cosas imposibles, perder la ilusión sobre algo puede desmotivarnos, pero también tenerla nos da un empuje para conseguir lo que queremos y animarlos a intentarlo, incluso si no tenemos éxito, pero no te quedes con las ganas.