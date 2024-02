3 cremas coreanas para piel grasa que evitan los brotes de acné y son económicas

Cosrx Oil-Free Ultra Moisturizing Lotion (with Birch Sap): Cosrx es una marca conocida por sus productos amigables para pieles propensas al acné, y esta loción hidratante no es una excepción. Formulada con savia de abedul, esta crema ligera y no grasa hidrata profundamente la piel sin dejar una sensación pesada. Además, contiene ingredientes como el ácido hialurónico para mantener la piel hidratada y equilibrada. Su precio está entre los 250 y 300 pesos.