Los 3 mejores peinados para hombres con canas que son tendencias en 2024

La aparición de canas en los hombres, es un fenómeno natural asociado generalmente con el envejecimiento, pero que también puede ser influenciado por factores genéticos, estrés y deficiencias nutricionales. Aunque tradicionalmente se ha visto como un signo de sabiduría y distinción, la tendencia actual hacia la estética juvenil ha llevado a muchos a buscar soluciones para retrasar o revertir este proceso. Algunos conviven con sus mechas grises y exploran algunas estrategias para lucirlas sin problemas,.

En ese sentido, el pelo, igual que la ropa, también está supeditado a tendencias y nuevos estilos cada año. Las influencias y corrientes de estilo marcan cómo hay que peinarse o cortarse el cabello con canas. Te revelamos cuáles son los peinados ideales para hombres con canas.

Patrick Dempsey luce un peinado que es tendencia en este 2024. Fuente: Pinterest

Estos son los peinados ideales para hombres canosos

Si quieres que tu cabello con canas luzca natural y no debas preocuparte demasiado por mantenerlo, puedes imitar el de Patrick Dempsey. Nos referimos al peinado “Estilo Hollywood”, ondulado, con movimiento y mucho volumen. Ideal para cuando empiezan a aparecer los cabellos grises, otorga un look más maduro que no deja de ser atractivo y fácil de llevar.

Las celebridades marcan tendencia con sus estilos para este 2024. Es el caso de Steve Carrell, que presume de sus canas con un peinado hacia lado. Vale destacar que es clásico y se puede ver muy bien con tu cabello gris si usas menos producto para conseguir un look natural y con movimiento.

Peina con volumen tu cabellera como lo luce Pierce Brosnan. Fuente: Pinterest

Si posees una cabellera importante y quieres lucir tus canas orgullosamente, puedes seguir el ejemplo del actor Pierce Brosnan. El peinado con volumen y hacia atrás, otorga un look más relajado y puedes peinarlo de diferentes formas para que se vea tan casual o formal como lo necesites. La aparición de los cabellos grises es inevitable, a menos que uses algún tinte, y si decides lucirlos, adopta algunos de los estilos usados por las celebridades.