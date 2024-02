¿Cómo cuidar mejor mi piel? Consejos y trucos de acuerdo con tu edad

En entrevista para Esta Mañana con Alejandro Cacho y Paulina Greenham, para El Heraldo Televisión que se transmite a través de El Heraldo Media Group, la doctora Annel Villagrana, especialista en medicina estética explicó todo lo relacionado sobre cómo identificar nuestro tipo de piel y como darle un tratamiento adecuado.

La experta declaró que es importante conocer nuestro tipo de piel para poder darle un cuidado acorde a sus necesidades, ya que existen tres tipos principales de piel, las cuales se pueden ir definiendo con el paso del tiempo, de acuerdo a la edad de cada persona.

Annel Villagrana, en el programa Esta Mañana

Foto: El Heraldo Televisión

Los tres tipos de piel

Se conocen tres tipos principales de piel, los cuales se clasifican de acuerdo a su porosidad y a la cantidad de grasa que acumulan.

Piel normal : Se caracteriza por la presencia de poros finos, los cuales generan una cantidad de grasa moderada. Asimismo este tipo de piel se distingue por tener una buena elasticidad.

: Se caracteriza por la presencia de poros finos, los cuales generan una cantidad de grasa moderada. Asimismo este tipo de piel se distingue por tener una buena elasticidad. Piel seca : Suele estar atirantada, tiene un poco de descamaciones, y se presenta sobre todo en adultos mayores aunque también se puede presentar en niños y en adolescentes, por lo que para su cuidado es importante hidratarla

: Suele estar atirantada, tiene un poco de descamaciones, y se presenta sobre todo en adultos mayores aunque también se puede presentar en niños y en adolescentes, por lo que para su cuidado es importante hidratarla Piel grasa: Es la más frecuente en la población mexicana, en ella los poros son abiertos, y se distingue por una acumulación de grasa en la zona "T" del rostro.

La zona "T" comprende desde la frente, la nariz hasta la barbilla

Foto: Pinterest

¿Es malo tener grasa en la piel?

Es importante comprender que la grasa en la piel no es sinónimo de algo negativo, pues se trata de una barrera lipídica que ayuda a retener agua para que no se reseque. Sin embargo, lo ideal es mantener un nivel de grasa regular, que no sea tan visible y no dejar que se acumule demasiada con el paso de las horas del día, de modo que no se genere brillo en la cara.

El tipo de piel va cambiando con la edad

Generalmente todos los niños nacen con el tipo de piel normal, pero es en la adolescencia cuando la piel comienza a cambiar debido a los cambios hormonales y sobre todo por las hipersecreciones que la glándula sebácea produce, por lo que es el periodo cuando comienza a darse una mayor acumulación de grasa sobre todo en el rostro, lo que propicia la aparición de acné.

También, estos tipos de cambios en el tipo de piel se puede dar en la menopausia en el caso de las mujeres y en la andropausia en el caso de los hombres, todo depende de la estimulación hormonal.

La aparición de acné en la adolescencia es normal por los cambios hormonales

Foto: Especial

¿A qué edad se define el tipo de piel?

Podría decirse que el tipo de piel se define a partir de los 21 años, que es la edad cuando podemos decir con mayor exactitud que tipo de piel tenemos.

Cuidados básicos para la piel

Sin importar el tipo de piel, los cuidados básicos que se requieren para una buena higiene son:

Lavarse la cara con jabón en la mañana y en la noche a diario

la cara con jabón en la mañana y en la noche a diario Es importante destinar un jabón solo para la higiene de la cara, y tener otro a parte para el resto del cuerpo

solo para la higiene de la cara, y tener otro a parte para el resto del cuerpo Utilizar crema hidratante y bloqueador solar a partir de los 12 años

Es muy importante usar bloqueador solar al menos cada 4 horas, aún si no salimos de casa. Ya que de no cuidar la piel de los rayos del sol se podrían generar manchas que después pueden llevar a otras afectaciones.

La especialista explicó que hay tres cuidados básicos para la piel

Foto: El Heraldo Televisión

¿Qué hacer si hay alguna afectación más grave?

En caso de tener alguna afectación más fuerte como los comedones, resequedad intensa o alguna otra, es recomendable asistir con algún especialista para que realice un diagnóstico adecuado y pueda mandar un tratamiento acorde a las necesidades de la piel de cada paciente.