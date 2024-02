Meditación de 10 minutos para eliminar el estrés y dormir profundamente

En la actualidad es casi imposible no vivir con estrés, ya sea por la escuela, el trabajo, problemas con el dinero o familiares, entre una larga lista de cuestiones personales que no sólo nos impiden estar tranquilos, sino que también repercuten de forma negativa en nuestro estilo de vida al impedir que nos concentremos en nuestras actividades, incluyendo la relajación. Es por ello que muchas personas incluso se ven agobiadas hasta el punto de no poder dormir correctamente.

Si tú estás pasando por un momento muy estresante en tu vida y necesitas que esta noche al irte a la cama te duermas en cuanto tu cabeza toque la almohada, hoy te compartimos una meditación guiada de 10 minutos con la que logrará eliminar por completo el estrés, relajar tu cuerpo hasta que la tensión acumulada en los hombros se aleje y que todo esto te ayude a dormir profundamente.

Notarás los cambios incluso cunado despiertes a la mañana siguiente. (Foto: Pexels)

Meditación para dormir profundamente y reducir el estrés

Esta noche después de haber tomado un baño y ponerte tu pijama más cómoda, recuéstate en tu cama y reproduce esta efectiva meditación de tan sólo 10 minutos con la que conseguirás tu propósito de relajarte como nunca. Lo único que tienes que hacer es escuchar con atención la voz guiada que te va dando indicaciones para poner la mente en blanco y a la vez relajar cada parte de tu cuerpo. ¡Y listo!, así de fácil conseguirás tu propósito de un correcto descanso.

Un aspecto que es fundamental que tomes en cuenta es que esta técnica de relajación sólo la realices por las noches y cuando estés a punto de dormir, ya que en el trabajo o manejando pueden representar un riesgo para ti. Recuerda que más allá de ayudarte a deshacerte del estrés, este mindfulness también te ayuda a caer profundamente dormido. Por otro lado, cuando la pongas en práctica asegúrate de no distraerte con nada, pues esto es fundamental para que notes los resultados.

A la mañana siguiente de haber escuchado esta bonita meditación descubrirás que tu cuerpo se siente más relajado y eso es porque está pensada para alejar el estrés de tu cuerpo, mismo que se suele acumular con tensión en los hombros, dolor de cabeza e incluso otros problemas como el bruxismo.

Finalmente, toma todo lo que te sirva de esta meditación y aplícalo a tu vida diaria, ya que aquí también aprenderás que hay cosas que debes de soltar y una de ellas es la preocupación.