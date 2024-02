Prepárale un desayuno de "Bluey" a tus hijos con pan, mantequilla de maní y fresas

¿Alguna vez has escuchado que la comida de los niños debe de ser distinta que la de los adultos? Con ello no sólo se habla de las porciones o de lo que sí y no pueden comer según su edad, sino también de la forma en la que se les presentan los alimentos. Es por ello que muchas mamis y papis se encargan de sacar la creatividad en los platillos de sus hijos; y si tú estás buscando ideas para sorprenderlos, aquí te dejamos una que seguro les encantará.

Se trata de un rico pan y mantequilla de maní acompañado por frutas, pero con un factor sorpresa: el diseño es de "Bluey", una de las caricaturas favoritas del momento por niños de todas las edades. De esta manera le puedes dar a tus pequeños un desayuno rico y que les dará energía desde las primeras horas del día y por si fuera poco no te encontrarás con la negativa de que se lo quieran comer, ya que sale el perrito del momento.

Sigue leyendo:

San Valentín: prepara un cremoso helado con pétalos de rosa para sorprender a tu amado

Aprende a hacer plastilina tipo Play-Doh más resistente, duradera, ¡y barata!

Así de hermoso te quedará el desayuno de tus hijos. (Foto: IG @emilyscooking_)

Desayuno fácil y rápido: así puedes preparar un pan inspirado en Bluey

Esta receta de desayuno para niños es ideal para su lunch de la escuela, para una mañana en casa o simplemente para un día especial como puede ser su cumpleaños. La mejor parte es que todos los ingredientes son saludables y muy ricos, por lo que seguro ya los tienes en tu alacena. El resto del trabajo es bastante rápido y sencillo, por lo que en menos de 5 minutos tendrás el resultado que deseas.

Ingredientes:

2 rebanadas de pan para sándwich

Mantequilla de maní

Plátano

Fresas

Moras azules

Este es el primer corte que tienes que hacer. (Foto: IG @emilyscooking_)

Preparación: