¿Para qué sirve poner hojas de laurel en los adornos navideños? Sigue este truco y no te arrepentirás

Es imposible pensar en diciembre sin los adornos navideños, pues los vemos en todos lados; sin embargo, los más importantes son los que colocamos en nuestro hogar, ya que estos no sólo le otorgan un toque hogareño y de temporada a nuestra casa, sino que también son los que nos permiten hacer mejorar la energía de toda la vivienda y de la familia entera. Por si fuera poco, al saber qué elementos no pueden faltar en la decoración de Navidad también podemos comenzar a atraer lo que más deseamos como puede ser la abundancia y la prosperidad.

Así que si eres de las personas que quieren sumarse a estas tendencias de Navidad, pero al mismo tiempo nutrirlas de energía para atraer todo lo bueno y positivo a tu hogar y a tu vida, no dudes en poner a prueba este hack para el que sólo necesitas hojas de laurel. Pues aunque no muchos reconocen su poder, este alimento que sirve para darle sabor a los platillos, es uno de los más utilizados en los rituales.

Colocar hojas de laurel en tus adornos navideños te ayudará a atraer el trabajo, el éxito, la abundancia y la prosperidad a tu hogar; con lo anterior no sólo asegurarás que el dinero no te falte ni en esta temporada decembrina ni a lo largo del 2025, esto porque la decoración con motivo de Navidad siempre nos acompaña hasta días después del Año Nuevo. Aunque este ingrediente de cocina lo puedes agregar prácticamente a cualquier adorno, lo cierto es que hay una zona en la que se recomienda todavía más colocarla y aquí te contamos todos los detalles.

Puedes usar las hojas de laurel que tienes en casa. (Foto: Pixabay)

¿Cómo poner el laurel en la puerta de la casa?

Usar las hojas de laurel en la puerta de la casa es más común de lo que te imaginas tanto para evitar plagas de insectos como para mejorar la energía del hogar; sin embargo, durante la temporada de Navidad se puede aprovechar también para atraer la abundancia y la prosperidad. El truco esta en tomar unas cuantas y colocarlas en nuestra decoración como bien pueden ser las coronas navideñas, los moños o incluso en las macetas con tus nochebuenas.

El ritual de esta práctica dicta que siempre se debe de colocar el alimento muy cerca de la puerta, ya que así lograremos abrirnos caminos, bendecir nuestro hogar, llamar a un buen trabajo para que el dinero no haga falta, así como atraer la abundancia, suerte y prosperidad en todos los aspectos que los necesitemos. Por supuesto, el hack navideño no termina aquí, pues después de tener la decoración con laurel basta con seguir un par de sencillos pasos extras que no te tomarán más de 10 segundos.

Cierra la puerta de tu hogar y desde afuera rocíala con perfume.

Coloca un poco de canela en la palma de tu mano y sóplala en dirección a la puerta

Todo lo anterior en conjunto te ayudará a que atraigas la mejor energía en tu hogar; sin embargo, tienes que saber que los expertos recomiendan realizar estos tres trucos del 22 de noviembre al 15 de diciembre para que así rinda frutos. No olvides dejar tu decoración con las hojas de laurel hasta después del Año Nuevo para que así a lo largo del 2025 no te falta nada de lo que acabas de atraer.

