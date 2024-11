Alimentos que te ayudarán a desinflamar el vientre fácil y rápido antes de fin de mes

La infamación es uno de los malestares que más aqueja a la población mundial, esto debido a que tenemos malos hábitos alimenticios y en ocasiones no sabemos que somos propensos a resentir la ingesta de determinados alimentos como pude ser una intolerancia al gluten o a la lactosa, y al comer alimentos como quesos o pan nos inflamamos. Seguramente has notado que hay alimentos que no caen tan bien, pero los sigues comiendo pues crees que no te caerán mal.

En cuanto a enfermedades la inflación está asociada con enfermedades como artritis, la enfermedad cardiaca y los infartos cerebrales y una gran variedad de cánceres, por lo que es importante añadir alimentos antioxidantes, pues juegan un papel importante en la lucha contra la inflamación.

Estos son conocidos como suplementos saludables a su dieta que de hecho pueden reducir el proceso de envejecimiento. Los antioxidantes, que se encuentran naturalmente en las frutas y los vegetales. Hoy en día es común encontrar en redes sociales como TikTok o Instagram variedad de recomendaciones de alimentos que te ayudarán a desinflamar el cuerpo, sin embargo el Departamento de Bienestar Corporativo de Baptist Health South Florida recomienda los siguientes.

Alimentos que te ayudarán a desinflamar el cuerpo

Desinflamar tu cuerpo te ayudará a bajar de talla. Foto: Freepik

Vegetales con hojas verdes y oscuras

Vegetales coloridos

Tomates

Bayas

Nueces y semillas

Aceite de oliva

Pescados grasos

Recuerda que lo más importante es verificar con tu médico si es bueno para tu salud implementar los consejos que se popularizan en redes sociales, pues cada día es más común preocuparnos por nuestra salud, pero podemos caer en desinformación además considera que cada cuerpo es diferente y lo que puede ser benéfico para algunos no lo es para otros.

¿Qué puedo comer si padezco inflamación?

De acuerdo con el sitio de internet del hospital George Washington recomienda que para reducir la inflamación se consuman una mayor cantidad de alimentos no procesados que contengan azúcares añadidos y grasas no saludables. En lugar de estos recomienda añadir a tu dieta habitual:

Bayas : Las fresas, los arándanos, las frambuesas, las moras y otros tipos de bayas están repletas de fibra, antioxidantes y fitoquímicos potentes como las antocianinas que ayudan a reducir la inflamación.

: Las fresas, los arándanos, las frambuesas, las moras y otros tipos de bayas están repletas de fibra, antioxidantes y fitoquímicos potentes como las antocianinas que ayudan a reducir la inflamación. Salmón : Los pescados de agua fría como el salmón, el arenque, la caballa y las anchoas son una buena fuente de proteínas y ácidos grasos omega-3. Su cuerpo metaboliza los omega-3 en compuestos que combaten la inflamación y mantienen el colesterol bajo control.

: Los pescados de agua fría como el salmón, el arenque, la caballa y las anchoas son una buena fuente de proteínas y ácidos grasos omega-3. Su cuerpo metaboliza los omega-3 en compuestos que combaten la inflamación y mantienen el colesterol bajo control. Brócoli : Las verduras crucíferas como el brócoli, la coliflor, las coles de Bruselas, el repollo, la rúcula y la col rizada son ricas en sulforafano, un antioxidante que ayuda a disminuir la inflamación. También contienen fibra soluble, que mantiene la digestión en marcha.

: Las verduras crucíferas como el brócoli, la coliflor, las coles de Bruselas, el repollo, la rúcula y la col rizada son ricas en sulforafano, un antioxidante que ayuda a disminuir la inflamación. También contienen fibra soluble, que mantiene la digestión en marcha. Aguacate : Junto con el potasio, el magnesio y la fibra, el aguacate está lleno de grasas monoinsaturadas saludables para el corazón, vitamina E y carotenoides, que pueden reducir la inflamación.

: Junto con el potasio, el magnesio y la fibra, el aguacate está lleno de grasas monoinsaturadas saludables para el corazón, vitamina E y carotenoides, que pueden reducir la inflamación. Tomate: Esta fruta brillante y colorida (sí, ¡el tomate es una fruta!) no solo tiene un alto contenido de vitamina C y potasio, sino que también está cargada de licopeno, un antioxidante que ayuda a combatir la inflamación.

Incluye esta lista de alimentos en tu alimentación diaria para ver resultados. Foto: Freepik