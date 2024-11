¿Estás pensando en correr un maratón? Estos son los mejores consejos dados por un atleta olímpico para no morir en el intento

Dicen algunas personas que el correr es casi como volar y después del encierro que vivimos por la pandemia por Covid-19 hace algunos años, esta actividad se ha vuelto importante en la vida de quienes buscan sentir la libertad a través de cada paso. Y es que de acuerdo con datos de Running Industry Association, durante los últimos años el "running" o simplemente correr se ha convertido en mucho más que un deporte, pues ahora es considerado un fenómeno social y un estilo de vida.

Y aunque hay muchas formas de correr, una de las más importantes son los maratones, pues esta legendaria prueba de 42.195 kilómetros, no solo es un desafío físico, sino también un viaje emocional y mental que transforma a quienes lo completan. De acuerdo con expertas, correr ofrece beneficios físicos evidentes, pero también crea comunidades vibrantes, donde se forjan amistades en madrugadas frías y kilómetros compartidos.

Es así como Mark Coogan, atleta olímpico y entrenador en jefe del equipo New Balance, ofreció a través del medio internacional "Vogue", una pequeña guía que va desde cómo prepararse hasta qué esperar el día de la carrera para que así, las personas que se encuentran interesadas en incursionar en este mundo, puedan hacerlo de forma fácil y divertida.

¿Qué se necesita para correr un maratón?

Según el medio antes mencionado, un maratón es una prueba que reta cuerpo y mente; su origen remonta a la antigua Grecia, cuando un mensajero corrió aproximadamente 40 kilómetros desde Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria griega. Hoy, el maratón se ha estandarizado a 42.195 kilómetros, una distancia que exige meses de preparación física y mental, por lo que correr un maratón no es solo un objetivo deportivo, sino un compromiso y ante ello, Coogan afirma que lo más importante es felicitarte desde el momento en el que se toma la decisión de correrlo, pues es un desafío que no todas las personas logran completar.

Coogan enfatiza que no es necesario correr la distancia completa durante el entrenamiento. "Alcanzar un máximo de 35 kilómetros es suficiente. El resto se construye con la emoción y la energía del día de la carrera", explica.

Fotografía: Freepik.

Es así como el atleta olímpico explica que el primer paso para prepararte es evaluar tu estado físico actual, para ello es importante consultar a un médico y trabajar con un entrenador pueden ser decisiones sabias. “La preparación adecuada minimiza el riesgo de lesiones y asegura que disfrutes el proceso”, afirma Coogan.

Y si eres nuevo en el "running", se recomienda empezar con distancias más cortas, como carreras de 5 o 10 kilómetros, antes de aspirar al maratón. De la misma forma, para las y los principiantes es necesario crear un plan de entrenamiento gradual. Coogan explica que la mayoría de los programas de maratón tienen una duración de 16 a 20 semanas, mismas que incluyen:

Kilómetros base: incrementar la distancia semanalmente para construir resistencia.

Carreras largas: carreras largas semanales, esenciales para acostumbrar al cuerpo a la distancia.

Entrenamientos de velocidad: ayudan a mejorar la eficiencia y el ritmo.

Días de descanso: iguales de importantes que los días de entrenamiento, para prevenir lesiones y promover la recuperación.

Pero prepararse para un maratón no es solo físico, pues también requiere compromiso emocional; así, Coogan sugiere compartir tus metas con familiares y amigos para mantenerte motivado. "Cuando otros conocen tus objetivos, te vuelves más responsable", señala. Además, correr por una causa beneficiosa puede añadir un propósito más profundo a tu esfuerzo ya que estudios de la Asociación Americana de Psicología confirman que quienes entrenan con una motivación altruista tendencia a mantener la disciplina.

Desde mejoras en la salud cardiovascular hasta la conexión con una comunidad global de corredores, el maratón es una experiencia transformadora.

Fotografía: Freepik.

Preparativos finales: las claves para el día de la carrera

Después de meses de preparación, el día del maratón llega con su propio conjunto de desafíos y emociones, por lo que Coogan también comparte sus principales recomendaciones para asegurar una experiencia positiva. Una de las más importantes es la alimentación antes y durante la carrera, por lo que según el International Journal of Sport Nutrition, consumir carbohidratos complejos 2 o 3 días antes ayuda a maximizar las reservas de glucógeno y durante la carrera, se recomienda optar por geles energéticos, frutas o bebidas isotónicas para mantener los niveles de energía. Algunas recomendaciones extras son:

Planea tu ritmo: establece un ritmo basado en tu entrenamiento y cúmplelo, especialmente al inicio. "Es fácil dejarse llevar por la emoción y la multitud, pero es crucial contenerse", aconseja el atleta olímpico.

Calzado adecuado: los tenis son tu herramienta más importante, por lo que el experto sugiere probar diferentes modelos al menos tres meses antes de la carrera y evitar estrenar equipo el día del evento.

Prepara tu kit con anticipación: debes organizar todo la noche anterior, tu número de dorsal, ropa, snacks y cualquier artículo esencial. "Esto reduce el estrés y te permite dormir mejor", explica Coogan.

Y es que muchas personas afirman que correr un maratón es el clímax de semanas de disciplina, por lo que la atmósfera, las y los espectadores y la energía del evento son inolvidables. "Es importante verlo como un regalo", dice Coogan, pues cada kilómetro recorrido es una celebración de tu esfuerzo.

Con los consejos de expertos, un plan estructurado y la mentalidad adecuada, cualquiera puede convertirse en maratonista.

Fotografía: Freepik.

Es por ello que al finalizar un maratón es un logro monumental que merece celebrarse, no importa el tiempo que hayas tardado ya que lo importante es que cruces la meta. Según un estudio publicado en el Journal of Sport and Ejercicio Psychology , completar un maratón aumenta significativamente la autoestima y puede motivarte a establecer nuevos objetivos. De esta forma, correr un maratón no es solo un desafío deportivo, es una metáfora de la vida misma ya que requiere perseverancia, paciencia y la capacidad de superar obstáculos. Como dice Coogan: "el maratón te enseña que eres capaz de más de lo que creías posible".

