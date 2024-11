¿Qué es el "frazzled english woman aesthetic" la nueva tendencia de moda que recuerda a Bridget Jones?

El 2024 se nos fue en un abrir y cerrar de ojos y aunque todavía quedan varias semanas para disfrutarlo, especialmente con la llegada de las fiestas decembrinas, lo cierto es que en lo que respecta a la moda ya comenzamos a ver cuáles serán las tendencias que se cuelan desde ahora, pero que será a partir del próximo año cuando de verdad ganen protagonismo. Pues así como en enero todos estábamos obsesionados con los moños y el color rosa para el core "Coquette", todo parece indicar que el lucir perfectas y arregladas todo el tiempo será cosa del pasado y así lo ha demostrado la aparición del "frazzled english woman aesthetic".

¿Habías escuchado este "core"?, se trata de una tendencia que aunque para este momento es un tanto nueva, tiene sus inicios en los años 2000 cuando una imagen más relajada y auténtica era lo que muchas mujeres querían demostrar. Además, lo que intenta recuperar es ese estilo de las mujeres inglesas en las que apuestan por básicos como jeans, abrigos y botas, pero que complementan a la perfección con un cabello suelto y con secado al natural donde se puede hacer presente el frizz, pero también con peinados más relajados con pinzas o chongos desenfadados.

Y si todo lo anterior en conjunto te hizo recordar a la querida Bridget Jones no te juzgamos, ya que ella es el mejor referente para hablar del "frazzled english woman aesthetic" y cómo podemos llevarlo desde hoy y a lo largo del 2025. ¿Te animas a darle una oportunidad?, puede convertirse en ese estilo nuevo que estás buscando y que te haga sentir auténtica y cómoda, además te invitamos a descubrir por qué se está convirtiendo en la obsesión del momento.

Y solo necesitas esos básicos del clóset. (Foto: Pinterest WildaGregard)

¿Qué es el "frazzled english woman aesthetic"?

El "frazzled english woman aesthetic" es un concepto de moda que habla sobre una tendencia mucho más relajada y natural que suelen usar muchas mujeres inglesas y que se espera crezca desde finales de 2024 y se mantenga durante el 2025. Aunque en México el término llegó a penas este mes de noviembre, a nivel internacional ya se habla de la tendencia desde el pasado octubre con una muestra más que es atemporal, pero que por sus piezas acompaña a la perfección a la temporada de otoño-invierno.

De acuerdo con la creadora de contenido dedicada a la historia de la moda y tendencias, María Bárbara Durazo, la llegada de esta nueva tendencia no es sorpresiva, en especial tras más de dos años donde la tendencia más popular en todo el mundo ha sido el "clean girl aesthetic" donde se buscaba la perfección hasta en los pequeños detalles. Ahora, en respuesta llega lo que en español sería algo como "el estilo de la mujer inglesa agotada".

"Tiene sentido porque agotada de la economía, de la política, de las guerras, en general de todo lo que está pasando en el mundo y más que nada, agotada de fingir que todo es perfecto. Dejando por fin ver la realidad y haciéndolo a través de su ropa", comentó en un video de TikTok.

Las capas son la clave para lograr este estilo. (Foto: Pinterest maddymoran_)

La experta en moda, señala que el mejor ejemplo del "frazzled english woman aesthetic" es Bridget Jones, quien es el mejor ejemplo de la mujer inglesa agotada y que para conseguir este estilo recurre a looks desarreglados y relajados en los que los colores invernales y otoñales, así como las texturas de las prendas tienen que hacerse presente. Es importante añadir que este core también recupera aspectos de las décadas de los 80s y los 2000.

"Bolsas muy grandes, las bufandas, este tipo de cosas. En realidad no hay muchas reglas, porque el punto es que no sea estricto y que se sienta orgánico o natural, auténtico", destaca sobre las piezas que no nos pueden faltar al armar los looks de la temporada. En lo que respecta al maquillaje y el peinado, tampoco tienen que ser perfectos, de ahí el poco esmero en los productos clásicos de make up; mientras que para el cabello un chongo o una pinza para recoger la melena, son esenciales.

Este nuevo core o aesthetic de moda inició originalmente en TikTok, de donde han surgido las tendencias de los últimos años como una respuesta mucho más relajada que la que se vio a lo largo del verano en la que se había tomado inspiración del Y2K, pues ahora las capas a la hora de vestir son las grandes protagonistas. Si bien este estilo se está apropiando de lo que resta del otoño y para el ya venidero invierno, lo cierto es que se puede usar el resto del año siguiendo la imagen y referencia de Bridget Jones.

¿Te sumas a este estilo? (Foto: Pinterest spicymanoban)

Sigue leyendo:

La reina Rania de Jordania enseña cómo usar un look total denim cuando tienes más de 50

Chamarras coreanas, te decimos dónde comprarlas en el centro de la CDMX desde los 70 pesos y unirte a la moda de los k-dramas