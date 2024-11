Ana Martín derrocha belleza desde la playa a sus 78 años; esta es su fácil y exprés rutina de belleza

Una de las actrices más longevas y destacables en México es Ana Martín, quien a sus 78 años de edad es una referente en todos los aspectos y se mantiene activa porque es parte del elenco de la telenovela “Amar”. Como parte de las grabaciones, la primera actriz está trabajando en playas de Nayarit, desde donde posó con un look playero que no dudó en compartir en su cuenta de Instagram.

La protagonista de “El pecado de Oyuki” dejó al descubierto su belleza que mantiene debido a su rutina de skincare. En entrevistas y videos que ha compartido en sus redes, la famosa mexicana ha revelado que sigue un paso a paso que es fácil y exprés de realizar, lo que es perfecto cuando no se tiene demasiado tiempo, pero se busca cuidar de la piel, sobre todo la del rostro.

“¡Desde el set en Nayarit! Entre tomas y cocos, no hay mejor manera de trabajar”, escribió Ana Martín en la publicación que hizo y en la compartió una serie de fotos en las que aparece sonriendo y sosteniendo un coco. Portó un look acorde a su edad y la playa: sombrero de fibras naturales y blusa con cuello olán; aunque la prenda tiene mangas largas, es de tela ligera y eso da un aire fresco.

Cuál es la rutina de belleza de Ana Martín

Además de su look de moda acorde a la playa, sobresale que la primera actriz tiene piel tersa y casi lisa a sus 78 años. De acuerdo con un video que la protagonista de “La pasión de Isabela” publicó en TikTok , cuida su piel siguiendo sólo dos pasos:

Lavar la cara

Aplicar crema hidratante

También recurre a tratamientos de belleza para cuidar la piel, como ha compartido con sus seguidores. Asegura que así limpia, humecta y protege su piel de manera efectiva, ya que recurre a opciones acordes a su tipo de piel; por ende, es necesario acudir con expertos en vez de aplicar cualquier producto.

Ana Martín revela uno de sus mejores secretos de belleza

Ana Martín ha precisado que diariamente realiza estos dos pasos porque así elimina impurezas y mantiene la piel limpia, lo que es vital porque siempre está expuesta a todo: el sol, la contaminación y el mismo sudor. Aunque no ha revelado si usa alguna marca en particular, la primera actriz destaca que la clave es la disciplina.

Pero eso no es todo, ya que la actriz ha confesado que no usa base de maquillaje; para ella, se trata de un producto innecesario que puede ser pesado o dañino para la piel; por lo mismo, no es parte de su rutina de maquillaje que es básica porque la famosa se enfoca en destacar su belleza al natural.

