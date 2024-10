Así es un día en la lujosa vida de Michelle Salas, hija de Luis Miguel, y lo presumió en su "debut" como bloguer | VIDEO

Michelle Salas es una de las socialités en México más queridas, pues pertenece a la Dinastía Pinal al ser hija de Stephanie Salas y al cantante más adorado del país, Luis Miguel. Desde hace ya bastante tiempo la nieta de Sylvia Pasquel se ha convertido en una de las influencers más importantes y eso lo confirmó el día de su boda con Danilo Díaz al protagonizar la portada de una importante revista de modas para presumir su vestido de novia blanco y de encaje o de las constantes invitaciones para modelar con marcas de lujo.

Aunque Michelle Salas siempre ha mantenido su vida privada alejada de los reflectores y sólo comparte algunos aspectos como lo fue su reconciliación con Luis Miguel, poco a poco se apodera de las redes sociales. Este lunes la influencer debutó ya no sólo como experta en moda, sino también como bloguer para compartirnos cómo es un día en su lujosa vida como famosa y ahora esposa de un empresario. ¿Le resultado?, un video que ya es viral y que está causando sensación en las redes. ¿Lo verás?

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la modelo compartió un video de un mini blog en el que compartió cómo es un día en su vida alejado del trabajo y de los reflectores, pero con la compañía de su esposo en una feria de comida para disfrutar de una tarde relajada. Por si fuera poco, con este clip viral la también nieta de Silvia Pasquel dejó ver una faceta de ella que pocas veces e ve, por ejemplo hablando sobre su impuntualidad o las cosas simples que la emocionan.

Pocas veces comparte momentos como este en redes sociales. (Foto: IG @michellesalasb)

Michelle Salas debuta como Bloguer con un video junto a su familia

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram donde Michelle Salas compartió un nuevo video en el que compartió cómo es un día en su vida y la de su familia; para la ocasión no eligió una reunión o fiesta, sino una feria de comida que visitó junto a su esposo, Danilo Díaz. "Vlog de comida con la fam. Han ido a alguna feria de comida? Como ha sido su experiencia? Era mi primera vez! Los leooo", escribió para acompañar su post.

En la grabación la influencer se muestra en el elevador junto a su marido y lista para contar su experiencia en la primera feria de comida que visita, uno de los detalles que más llamó la atención de este video fue la cercanía que compartió con sus seguidores, en especial cuando le preguntó a Danilo Díaz qué es lo que más lo desespera de ella, quien sin pensarlo mencionó la impuntualidad, un detalle que no sabíamos de la famosa, pero que su hermana Camila Valero terminó de confirmar en la sección de comentarios. "Impuntualidad, culpo a mamá", le dijo.

Ya en la feria, Michelle Salas inició su día con una cerveza, una banderilla de cordero, piñas azadas y más, así como empanadas, platillos que fueron probando y calificando. Recordemos que otra e las pasiones de la hija de Luis Miguel, además de la moda, es la cocina y que incluso tiene una cuenta de Instagram dedicada a su vida como "chef"

Este nuevo contenido de Michelle Salas emocionó a sus fans, quienes no dudaron en hacerle saber que a su perfil le hacen falta más videos como el de hoy y en los que deje ver ese lado privado de su vida. "Amo esta Mich Bloguera", "esta niña come de verdad, me encanta, muy real", "divina la niña, más videos así" y "yo amo, pero a su papá. Muy buenos tus videitos", escribieron sus fans en Instagram.

