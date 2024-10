El ingrediente de cocina que hace repelentes los vidrios del coche que te salvará en la temporada de lluvia

Una vez que inicia la temporada de lluvia llegan los problemas a nuestras vidas, pues es el momento del año en el que secar la ropa puede tomar varios días, cuando las goteras se cuelan dentro de nuestro hogar, la humedad se acumula en nuestras paredes y bota la pintura, o bien, cuando hasta manejar es todo un problema. El conducir con la presencia de las precipitaciones y chubascos puede hacer que las llantas se derrapen, que el motor se descomponga (al menos en caso de inundaciones), pero también que nuestra vista no sea la mejor y con ello un fuerte riesgo de causar un accidente.

Lo anterior llega especialmente en esos días en los que la lluvia es demasiado fuerte, tanto que por más que tengamos el apoyo de los limpiaparabrisas, las gotas y escurrimientos hagan que la vista se complique, eso sin contar que las propias condiciones climatológicas pueden hacer que la neblina haga que manejar sea todavía más riesgoso. Afortunadamente hay un secreto que sólo los expertos y conductores profesionales conocen; consiste en llevar todo el tiempo en el auto una papa cruda, misma que puede ser la mejor herramienta para conseguir un efecto repelente de agua y vidrios del coche. ¿Lo conocías?

Olvídate de tener esta incómoda vista. (Foto: Feepik)

¿Por qué llevar una patata en el coche?

Llevar una patata o papa en el coche puede salvarte en un día lluvioso, pues gracias al almidón presente en este ingrediente de cocina puedes lograr que los espejos de tu carro, así como los cristales de las ventanas, parabrisas y la luneta se vean tan transparentes que ni siquiera podrás creer que afuera está lloviendo. Con este truco podrás olvidarte de mantener activados los limpiaparabrisas y con resultados todavía más efectivos.

¿Lo pones a prueba? Te aseguramos que este secreto te tomará sólo segundos y no requiere de ningún esfuerzo para realizarlo. Por otro lado, tienes que saber que el uso de la papa no sólo lo puedes implementar desde el exterior, sino también en el interior y con ello asegurarás que tus vidrios no se verán afectados por lo empañado y así no tener que encender el aire acondicionado. Aquí te contamos cómo puedes conseguir estos resultados dobles.

Repelente de agua para los cristales del auto: ¿Cómo evitar que se empañe el parabrisas con una papa?

Uno de los repelentes naturales más efectivos para evitar que las gotas y chorritos de agua afecten tu vista a la hora de conducir es el usar una papa, pues esta al ser rica en almidón forma una especie de gel al entrar en contacto con el agua que a su vez facilita su derrape, dejando intactos los cristales de tu auto. Aunque este truco se recomienda aplicarlo especialmente en el parabrisas y la luneta, también puedes usarlo en los espejos laterales y así también asegurar una vista perfecta en todas las direcciones.

¿Conocías este truco? (Foto: Feepik)

¿Cómo se pone la papa en el parabrisas?

El truco de la papa en el parabrisas de tu auto, la luneta y los espejos es muy sencillo de realizar; lo único que necesitas es tener una papa cruda del tamaño que sea, aunque te recomendamos usar una mediana o grande para abarcar mayor espacio y tardar todavía menos. Después con ayuda de un cuchillo corta este ingrediente de cocina hasta obtener la parte cruda y jugosa, pues será esta la que tendrás que usar en tu vehículo.

Corta la papa. La parte jugosa comienza a untarla sobre tus cristales y espejos; asegúrate de cubrir a la perfección la superficie, pues esto es lo que garantizará que todo sea repelente contra el agua. Por otro lado, quienes quieren evitar que desde el interior los cristales se vayan empañando por el calor, deben de repetir los pasos anteriores desde adentro y así conseguirán los resultados perfectos. De esta manera no será necesario encender el aire acondicionado para evitar lo empañado.

