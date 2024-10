El nuevo corte de cabello de Charlène de Mónaco confirma el regreso del Bob para otoño 2024, una tendencia que te quitará años de encima

El estilo de la princesa Charlène de Mónaco es uno de los más comentados, pues siempre mezcla la elegancia con toques juveniles e incluso arriesgados, al menos para una royal, sin embargo siempre ha demostrado que no teme en modificar su imagen tanto con las prendas que usa como con su melena. Para recibir el otoño 2024 la también madre de los príncipes Jaime y Gabriela, ha dejado en claro que el cabello corto ya no es opción o al menos no en el pixie mini que ha llevado por años, pues ahora que está dejando crecer su cabellera apostó por el corte de cabello bob, uno de los clásicos y atemporales.

Para iniciar su semana, Charlène de Mónaco asistió a un compromiso en el colegio Charles III en donde convivió con algunos estudiantes y además seleccionó una camiseta diseñada por un alumno que será el uniforme de rugby. Pero al igual que en casa ocasión, lo que llamó la atención en este evento fue el elegante look que eligió con un traje sastre en un tono neutro de la firma Crisoni que ya ha usado en otras ocasiones; asimismo, su corte de cabello en el que destaca un corte bob clásico se robó todo el protagonismo.

Tras años luciendo un pixie muy pegado a la forma de su cabeza, en esta ocasión llama la atención que el cabello es tan largo que incluso llega a la barbilla, elementos con los que la esposa del príncipe Alberto II revivió la tendencia del corte bob clásico, mismo que cada otoño se coloca en uno de los cortes preferidos en los salones de belleza. Recordemos que este estilo de cabello es atemporal y antieded, es decir, que se puede usar todo el año, además que le favorece a mujeres de todas las edades, eso sin mencionar que también se logra ajustar a todos los tipos de rostros y cabellos.

Así que si estás pensando en renovar tu look para los últimos meses del 2024 y no sabes cómo o con qué estilo lograrlo, sigue los pasos de Charlène de Mónaco, quien además de lo anterior también agregó a su imagen un flequillo lateral y unas mechas rubias que rejuvenecen. El resultado completo es magnifico también para mujeres entre los 40 y 50 años que quieren lucir jóvenes y modernas. ¡Renueva tu imagen!

Este es el nuevo corte de cabello de la princesa de Mónaco. (Foto: IG @fondationprincessecharlene)

Charlène de Mónaco se suma a la tendencia del corte bob clásico con flequillo

Desde hace ya varias semanas las fotos de Charlène de Mónaco han llamado la atención, pues muestran que poco a poco se olvida del cabello corto, pero ahora hay nuevas imágenes que dejan ver a detalle los elementos que integró a esta nueva imagen que es perfecta para demostrar poder, feminidad, elegancia y juventud. Entre ellos que apostó por dejar que el color de las mechas sean las protagonistas, mientras que el corte es un complemento más de la imagen.

¿Qué es el corte bob clásico?

Si eres una amante de las tendencias sabrás que los cortes bob son muy variados y que hay para todos los gustos, así como para cubrir las necesidades de los tipos de rostros y cabellos. En el caso del corte bob clásico tienes que saber que la principal característica que tiene es que la altura máxima es a la mandíbula y que es recto, o en otras palabras, que no necesita ni de capas ni de una caída asimétrica. En cambio, mantiene el mismo largo desde la nuca y hasta los mechones frontales y que cubren el rostro.

Las puntas pueden estar desfiladas para romper un poco con las líneas rectas, pero es importante que tomes en cuenta que a la hora de peinar este estilo de cabello debes de darle una forma pronunciada hacia adentro a las puntas, algo que también te dejará lucir una melena con más volumen. Finalmente, la princesa Charlène de Mónaco complementó esta imagen con un flequillo lateral que estiliza el rostro con un efecto ovalado.

Otro aspecto a resaltar son las mechas rubias con las que la royal de 46 años agregó luz a su cabellera y rostro, aspectos que son perfectos para conseguir un efecto rejuvenecedor en la imagen completa. El truco para conseguir que la cabellera se vea inigualable está en dejar las raíces casi intactas para crear profundidad y dimensión en la melena.

