Los 5 artículos de belleza y moda que debes de tener si eres fan de “Wicked”, la nueva película de Ariana Grande

Los fans de “Wicked” y Ariana Grande están contando los días para el estreno de la película de fantasía cuya promoción ya comenzó. De hecho, desde julio pasado, la actriz y cantante, de 31 años de edad, empezó a rendirle tributo a su personaje porque acudió a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024 y lució un vestido midi en color rosa pastel.

Con su look de princesa, la intérprete de “We Can't Be Friends” evocó a Glinda Upland, la bruja buena del Sur, lo que no pasó desapercibido para sus fans. Ahora diversas marcas de los sectores de belleza y moda se suman a esto mediante productos inspirados en el largometraje.

Esto anticipa el boom y la fiebre de “Wicked: parte I” que en México se estrenará el próximo 21 de noviembre. La historia, que es considerada una fantasía musical, se inspira en la novela homónima de Gregory Maguire que fue presentada en 1995; a su vez, esta novela fue el punto de partida de Winnie Holazman y Stephen Schawatz, quienes en 2003 presentaron el musical con el mismo nombre.

“Wicked: parte I”, la inspiración para marcas de belleza y moda

Ya sea que los admiradores de Ariana Grande y amantes de “Wicked” se quieran empezar a alistar para el estreno o simplemente busquen productos de colección, las siguientes opciones que se inspiran en la cinta dirigida por Jon M. Chu son infalibles:

Kit de maquillaje

La firma r.e.m. beauty lanzó un kit de maquillaje inspirado en “Wicked: parte I” que incluye sombras líquidas, delineador de ojos, rubor y lápiz labial. Desde la presentación hasta cada mínimo detalle, este kit de maquillaje expone que la idea es representar todo lo que significa la cinta que lidera Ariana Grande. El costo es de 60 dólares, lo que equivale a casi 1,160 pesos.

r.e.m. beauty se sumó a la fiebre de “Wicked: parte I”. Foto: r.e.m. beauty.

Uñas con el sello de “Wicked”

Otro producto de belleza que se inspira en la película de fantasía es el que lanzó la firma OPI: una colección de esmaltes. Se trata de una colección con la cinta que incluye un kit de uñas de presión en tonos verdes, lo que no sólo es acorde al largometraje, sino también a los colores en tendencia este otoño-invierno 2024. El costo es de 15.99 dólares, lo que equivale a casi 310 pesos.

Brochas para maquillaje

La fiebre de “Wicked: parte I” también llegó a iT Brushes For ULTA, marca de belleza que se especializa en las brochas para maquillaje. Su nuevo lanzamiento gira en torno a la película que protagoniza Ariana Grande junto a Cynthia Erivo en los roles de Glinda y Elphaba, respectivamente. Para celebrar a estas famosas, la firma presentó dos brochas que se inspiran en los personajes de cada actriz. El costo de 39.50 dólares, lo que equivale a casi 770 pesos.

iT Brushes For ULTA presentó dos brochas que representan a Glinda y Elphaba. Foto: iT Brushes For ULTA.

Plancha inspirada en “Wicked”

Para quienes aman tener diferentes looks en el cabello, la plancha de cabello de Conair al estilo “Wicked” es un básico. Además de que este artículo cuenta con tecnología de punta debido a sus placas cerámicas curvadas, también tiene un diseño que representa la magia del musical. El costo es de 69.99 dólares, lo que equivale a 1,350 pesos.

El sello de “Wicked” llegó hasta Conair. Foto: Conair.

Blusa al estilo Glinda

En cuanto a la moda, marcas como H&M, Fashion Nova y Forever 21 han lanzado prendas inspiradas en la película. Los colores rosa y negro sobresalen, lo que permite evocar a los personajes de la cinta con la que Ariana Grande diversifica su carrera que comenzó en Broadway cuando tenía 15 años de edad.

