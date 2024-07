Belinda revive la tendencia Barbie y Ariana Grande le sigue los pasos con su look totalmente en rosa bebé

Si de moda se trata, Belinda es una de las mayores exponentes. Desde que era adolescente, la actriz y cantante dejó entrever que tiene estilo propio. Ahora que tiene 34 años de edad, posee un aspecto sofisticado que se hace presente en cada uno de sus looks. Como muestra de esto, la intérprete de “Amor a primera vista” sacó su lado más rosa con un total look Barbie que la puso como protagonista de las redes sociales.

Y ya sea casualidad o no, la cantante y actriz Ariana Grande, de 31 años, le siguió los pasos a la famosa mexicana de origen español porque igual evocó la moda en color rosa con un atuendo que presumió desde París, Francia.

Belinda con su look rosa bebé. Foto: Instagram Belinda.

Belinda y Ariana Grande, perfección con looks en rosa bebé

De esta manera, tanto Belinda como Ariana Grande revivieron el mundo rosa de Barbie, personaje que es parte de la cultura pop y pieza clave en la moda. Además, las artistas pusieron de manifiesto que con este color es imposible fallar, ya que la actriz de la serie “¿Quién lo mató?” usó un look relajado acorde a los días de verano, mientras que la intérprete de “We Can’t Be Friends” eligió su total look para una gala.

Belinda y Ariana Grande revivieron la tendencia Barbiecore. Fotos: Instagram Belinda / Ariana Grande.

Regresa la tendencia de Barbiecore

Con sus propuestas de moda, Belinda y Ariana Grande revivieron la tendencia Barbiecore que estuvo en auge en 2023. Esto no fue coincidencia, ya que fue una consecuencia de la promoción y estreno de la cinta de Barbie que protagonizó la actriz australiana Margot Robbie junto a Ryan Gosling, quien le dio vida a Ken.

Ariana Grande igual optó por un atuendo rosa. Instagram Ariana Grande.

Cuándo nació Barbie

La actriz usó diversos looks que gritaban Barbie, de modo que la muñeca más famosa de Mattel fue la reina de 2023. Se trató de un momento significativo para la muñeca que fue presentada en marzo de 1959 gracias a Ruth Handler. Esta mujer fue esposa de Elliot Handler, quien junto con su socio Harold “Matt” Matson fundó Mattel.