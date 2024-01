5 señales que revelan que tu pareja terminará contigo pronto

Prefiere hacer planes con otros: la convivencia es vital para que una relación se fortalezca, si tu pareja no quiere pasar tiempo contigo y prefiere tener salidas con amigos o familiares es una señal de alerta. Aunque pueden tener muchas amistades y compromisos uno sin el otro, esto no es justificación para que no te dedique tiempo.



Evitar planes a futuro puede ser una señal de que esa persona no quiera estar contigo Foto: Especial