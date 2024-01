3 Requisitos que necesitas para viajar a Corea del Sur este 2024 desde México

Con el fenómeno del K-Pop, el turismo en Corea del Sur ha crecido enormemente, además de que es uno de los países asiáticos más visitados junto con Japón. Algunas fans de grupos o estudiantes han viajado para conocer el país, asistir a conciertos o para estudiar el idioma con alguna beca o durante un intercambio universitario.

Algunas agencias como SM Entertainment ofrecen paquetes de viaje para disfrutar de las giras en Seúl, ofrecen hospedaje, guía, transporte, desayuno, mercancía oficial y boletos del concierto, solo necesitas comprar tu boleto de avión una vez que reserves tu lugar a través del "Global Package".

También hay agencias de viajes que te ayudan con el hotel, guía turística e itinerario, solo necesitas abonar pagos o comprar tu boleto de avión para hacer el check-in en. Si tu sueño es ir en familia, con tu hermana, amigas o incluso sola, te decimos qué requisitos necesitas para viajar a Corea del Sur desde México.

Corea del Sur: ¿Qué necesitas para viajar a la cuna del K-Pop?

Autorización Electrónica de Viaje de Corea

Anteriormente, Corea del Sur solicitaba un permiso conocido como KETA (por sus siglas en inglés). Esta autorización de viaje era necesaria debido a que los mexicanos no necesitan visado para entrar al país, sobre todo para acelerar tu paso por migración una vez que aterrices en el aeropuerto, tenía un costo de 8.85 dólares, pero durante el 2024 estarás exento de tramitarlo.

Pasaporte

Corea del Sur no solicita Visa para entrar al país, pero sí requieres de tu pasaporte como documento oficial de identificación. Es importante que lo trámites o renueves antes de viajar, ya que no podrás abordar el avión o se te negará la entrada al país destino si no cuentas con este documento en regla. Dependiendo de su duración, puede costar arriba de los 2 mil pesos y siempre hay citas disponibles.

SIRME

El Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior te ayuda a estar en comunicación con la embajada mexicana en el exterior por si legas a presentar situaciones adversas durante tu viaje o alguna emergencia internacional. El trámite es gratuito y voluntario.