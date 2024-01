Tim Hortons regala timbits: descubre cómo conseguirlos

Tim Hortons ha venido ganando terreno entre las personas que les gusta el café, pues ha presentado diferentes promociones que no solo satisfacen al paladar, sino también a los bolsillos. Esta vez la tienda canadiense decidió consentir a sus clientes con una oferta imperdible, pues en la compra de unas bebidas, darán timbits gratis.

La cafetería llegó en 2017 a México, y poco a poco se ha consolidado entre las favoritas, pues cada vez son más sus sucurrsales alrededor de la república. La empresa se ha destacado por la venta de bebidas calientes y frías, así como por sus sándwiches, donas, croissants, bisquets y bagels, sin embargo, su producto estrella son los timbits, equeños dónuts en formas de bolitas creados por la marca.

Los timbits son una creación de Tim Hortons IG @timhortonsmx

¿Cómo conseguir timbits gratis en Tim Hortons?

De acuerdo a lo que se encuentra en sus redes sociales y en su página, Tim Hortons tiene una promoción en la que al comprar dos French Vainilla Calientes tamaño mediano te podrás llevar el timbits 10 pack gratis, es decir, que tendrás un paquete que contiene 10 piezas de estas "donitas" en sus diferentes versiones.

Esta promoción comenzó desde el pasado 8 de enero, pero aún tienes este fin de semana para disfrutarla, pues termine el 14 de este mes. Además, aplica en todas las sucursales, así como en Drive Thru y Delivery, por lo que no hay pretexto para no disfrutar de este delicioso paquete, que puedes compartir con alguien más.

En la compra de dos French Vainilla Calientes te llevas un timbits 10 pack FB @TimHortonsMX

¿Dónde hay un Tim Hortons en la CDMX?