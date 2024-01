¿Quién sufre más al terminar una relación amorosa, el que deja o el abandonado?

"A veces venimos cargando el muerto y no nos damos cuenta", son las palabras con las que la tanatóloga Gabriela Pérez Islas brinda una triste verdad sobre las relaciones. Si bien considera que hay formas de sanar una unión que pasa por problemas, hay momentos donde no queda más que resignarse y pasar la página en el amor.

Aunque los amantes hayan compartido años de besos, sus días, abrazos y todo tipo de complicidades en la vida, ninguno de los dos experimenta el mismo dolor cuando los dos optan separar sus caminos. La especialista indica que incluso hay quien ya vivió la peor parte antes de que la unión termine.

Quién padece más dolor por una ruptura amorosa

De acuerdo con la especialista, quien más sufre de este tipo de situaciones es la persona que es dejada, debido a que se enfrenta a una situación que no esperaba y que en la mayoría de las veces no entiende.

El enterarse de que la persona que ama ya no quiere estar con ella es un golpe muy fuerte, debido a que en muchos casos incluso hay quien piensa que su pareja está más cómoda que nunca cuando ocurre todo o contrario.

Los últimos que se dan cuenta de que está muriendo su relación son los que componen a la pareja. El miedo a la soledad es lo que lleva a muchas personas a permanecer en una unión amoroso donde no se tiene un futuro, aunque esto les cause dolor, asegura la tanatóloga.

¿Cuánto dura el duelo del dejador?

Pese a que hay varios cálculos para definir cuánto tiempo de vida dura el duelo tras la ruptura amorosa e inclusive hay quien dice que es necesario dejar pasar el mismo tiempo que duró la relación y sumarle la mitad para dejarse sentir este dolor, cada persona debe pasar por un periodo diferente.

Para algunos el proceso podría durar días o semanas, mientras que en otros podrían pasar años sin que dejen de pensar en la persona que les rompió el corazón.

La ventaja que tiene la persona que abandona a su pareja, apunta la especialista, es que ellos comienzan a vivir el duelo desde antes de que ambos terminen por tomar caminos separados.

"El otro vivía engañado de que todo estaba feliz y no lo vio venir", asegura sobre el que se queda solo.

¿Qué pasa cuando terminas una relación y qué siente la persona que deja a su pareja en el duelo amoroso?

Son varios los estudios que hablan de lo que ocurre con la mente, el corazón y la vida de la gente que pierde a su objeto amado. Dependiendo de cada uno, se puede sentir pena, tristeza, enojo y todo tipo de situaciones que pueden afectar la salud mental e inclusive la física.

Pérez Islas destaca que las decepciones amorosas son la segunda causa de suicidio en jóvenes y la primera causa de que experimenten depresión. Apunta que el periodo de sanar es muchas veces más complejo que cuando la pareja muere, debido a que cuando alguien fallece queda impresa la sensación de que el otro no quería irse, cosa contraria cuando hay un abandono.

En el caso del que se va es igual de complejo porque además del sentimiento de separación se enfrenta a la culpa, al arrepentimiento, así como a sentir que su actuar con la otra persona no fue el correcto.

Cómo despedirse de una pareja que se fue

Cualquier duelo debe venir acompañado de una despedida que permita avanzar y dejar el dolor atrás; no obstante, muchas veces no es posible decir adiós a alguien que no está físicamente.

La mejor opción es alejarse de todo lo malo a través de una separación simbólica, aunque no haya forma de comunicarle directa o indirectamente que se le ha dejado ir. Varios especialistas recomiendan hacer una carta para después quemarla, hablar en voz alta e inclusive dirigir un mensaje al viento para declarar que se ha acabado esa etapa de la vida.

"La herida es tuya, sánala, cuídala, te pertenece".

"Hemos oído durante generaciones que hay que luchar por el amor, pero cuando se trabaja para conservar una relación que no aporta, que causa sufrimiento".