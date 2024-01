Conoce los ingredientes tóxicos que puede tener tu rímel y son dañinos para la salud

Si eres de las personas que acostumbra leer minuciosamente la etiqueta de sus alimentos pero no lo haces con tus cosméticos, es un grave error. Algunos productos que usamos de manera cotidiana como el rímel, podrían tener ingredientes tóxicos peligrosos para nuestra salud, así que antes de adquirir una máscara de pestañas verifica que no tenga alguno de estos y si los tiene definitivamente no los adquieras.

El rímel es uno de los cosméticos más usados por mujeres, y aunque parece un producto inofensivo la realidad es que puede ser peligroso para nuestra salud. Algunas personas no saben que muchos maquillajes como las máscaras de pestañas están elaborados con elementos que le hacen mucho daño a nuestros ojos e incluso podrían ser cancerígenos. Así que revisa bien la lista para que los conozcas.

Algunos de estos ingredientes podrían ser cancerígenos | Foto: Pinterest

Ingredientes tóxicos que no debe tener tu rímel

Debes estar alerta también de las máscaras de pestañas que se ofrecen como “naturales” ya que algunos de ellos no siempre son tan puros como ahí lo señala ya que en sus ingredientes pueden arsénico, cadmio, plomo o mercurio, cromo, cobalto y níquel, que aunque son ingredientes naturales son tóxicos para nosotros. Sitios especializados en belleza han elaborado diversas listas con los ingredientes que podrían ser tóxicos.

Thimerosal, un ingrediente a base de mercurio

Coal Tar Dyes o “Aminphenol" o Diaminodenzene", "Phenylenediamine”

Parabenos

Acetato de retinilo

Polvo de Aluminio

Propilenglicol

Formaldehyde

Vitamin A Acetate o Retinol

BHA o BHT

Plomo o "kohl", "kajal", "surma"

Talco

Mercurio o "cloruro de mercurio, "calomel", "mercuric"

Debes estar alerta también de las máscaras de pestañas que se ofrecen como “naturales” | Foto: Pinterest

Consejos para un mejor uso de cosméticos

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) emitió una serie de recomendaciones para un mejor uso de nuestros cosméticos con la finalidad de que al colocarte estos productos lo hagas de manera segura.

No guardes el rímel demasiado tiempo: se recomienda reemplazarlo cada tres meses.

Mantén los envases de los cosméticos limpios y bien cerrados cuando no los estés usando.

Lávate bien las manos al ponerte maquillaje.

No compartas tus productos de maquillaje con nadie.

No agregues saliva ni agua al maquillaje.

Desecha el maquillaje si ha cambiado de color o de olor.

Deja de usar el producto si tiene una erupción u otro problema.

No apliques cosméticos cerca de los ojos, a menos que sean especiales para los ojos: Por ejemplo, no uses un delineador de labios para los ojos. Podría llevar gérmenes de la boca a los ojos.

Lávate bien las manos al ponerte maquillaje | Foto: Pinterest

¿Cómo saber si mi rímel es tóxico?

Si tú rímel tiene algún ingrediente que está resultando tóxico para ti, algunas personas pueden reaccionar a ciertos componentes de inmediato. Por ejemplo, empezarás a sentir picazón, irritación, erupción, estornudos o sibilancia. Las alergias pueden ocurrir la primera vez que usa el producto o después de usarlo varias veces.