Los 5 mejores rímeles que harán que tus pestañas se vean extra largas y con volumen

No hay maquillaje que destaque si no hay unas pestañas increíbles de por medio, para muchísimas mujeres esta es la parte más importante de su make up del día pero la clave para conseguir una mirada de impacto definitivamente es el rímel, una buena máscara de pestañas puede solucionar casi cualquier problema. Y no tienes que usar unas postizas para que se te vean kilométricas.

Hoy en día tenemos al alcance de un clic cualquier tipo de información, y gracias a las redes sociales podemos conocer miles de reseñas acerca de diferentes productos, es así como podemos asegurarnos de que es una buena compra antes de adquirirla. TikTok es una de las plataformas donde los usuarios graban contenido explicando la calidad de algunos productos y entre ellos destaca el maquillaje, los Make Up Artist son los encargados de hacernos ver cuáles son los mejores cosméticos y de esta forma hacer una compra buena y efectiva.

Hay una amplia gama de rímeles en el mercado

¿Cuál es la mejor máscara de pestañas?

Hay una amplia variedad de videos en la plataforma china de videos hablando sobre las mejores máscaras de pestañas. Y aunque hay más de 10 rímeles considerados como excelentes que se venden en el mercado, hicimos una exhaustiva búsqueda y encontramos para ti no solo una, los 5 mejores rímeles que son considerados las estrellas del mercado.

1. Lash paradise de Loreal

Rímel gama alta

La más popular no solo de México, del mundo, esta máscara de pestañas ofrece más volumen y hasta 2 veces más alargamiento. Su fórmula está enriquecida con aceite de ricino y óleo de rosas para cuidar de tus pestañas, dejándolas más suaves y flexibles. Tiene un cepillo ondulado y suave que cuida tus pestañas, las densifica y las eleva. El precio en el mercado va de los 250 y hasta los 300 pesos dependiendo en qué tipo de tienda se adquiera.

El precio en el mercado va de los 250 y hasta los 300 pesos dependiendo en qué tipo de tienda se adquiera

2. Loreal Telescopic

Rímel gama alta

Esta mascara de pestañas le da a tu mirada un efecto telescópico, aporta definición para cada pestaña y su fórmula está enriquecida con fibras que alarga cada pestaña e intensifica la mirada, además cuenta con cepillo de precisión flexible. Su precio es de 300 pesos y lo encuentras en todos los supermercados de la cadena Walmart.

Su precio es de 300 pesos

3. Rímel 10 aceites Yuya

Rímel gama media

La máscara de pestañas 10 aceites naturales de Yuya. El rimel de la influencer promete ser tu aliado para crear un look súper lindo y natural y señala que cada aceite que contiene hará que tus pestañas estén fuertes, sanas y luzcan visiblemente más largas y con volumen. Cuesta 199 y está disponible en cadena Walmart, Liverpool y Sanborns.

Cada aceite que contiene hará que tus pestañas estén fuertes y sanas

4. im Natural

Rímel económico

Uno de los rímel más cotizados del mercado y a un excelente precio es la mascara de pestañas de la marca mexicana im natural, ofrece unas pestañas larguísimas y definidas gracias a la combinación de su fórmula con aceite de argán y a su increíble cepillo de silicón. Su costo varia entre los 35 y 45 pesos y la encuentras en cualquier supermercado.

Su costo varia entre los 35 y 45 pesos

5. Prosa

Rímel económico

Uno de los más clásicos pero más efectivos es el rímel de prosa, este hace que tus pestañas se vean naturales, mucho más definidas y extra largas, su fórmula es resistente al agua (Waterproof), tiene un cepillo profesional de silicón especialmente diseñado para elevar y definir con precisión, cada pestaña y contiene ingredientes naturales como hueso de mamey, sábila, jojoba y germen de trigo. Es muy económico, aunque su precio puede varias regularmente está en 45 pesos.

Uno de los más clásicos pero más efectivos

¿Qué hace a un rímel el mejor?

El rímel ideal se define por varios factores, entre ellos su funcionalidad, composición y durabilidad.

Funcionalidad: Dependiendo de las necesidades individuales, un rímel puede ser mejor que otro. Algunas personas buscan volumen, otras longitud, y otras una curvatura natural. Es importante que cada rímel se adapte a estas necesidades específicas.

Composición: Los ingredientes de un rímel son fundamentales para su calidad. Deben ser seguros para la salud ocular, y si es posible, aportar nutrientes como la provitamina B5 para fortalecer las pestañas. Un plus es que sean libres de ingredientes tóxicos.

Durabilidad: Un buen rímel debe resistir el paso del tiempo sin correrse o formar grumos. Los rímeles resistentes al agua suelen tener una mayor durabilidad, aunque pueden ser más difíciles de retirar.

El diseño del aplicador también puede ser un factor determinante. Un cepillo cónico, por ejemplo, puede facilitar la aplicación desde la raíz a las puntas, mientras que un goupillon curvado puede ayudar a lograr una curvatura más favorecedora.

Por último, pero no menos importante, la relación calidad-precio también juega un papel importante en la elección del rímel ideal.

