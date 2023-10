El outlet de Sephora se encuentra muy cerca de la CDMX y tiene productos con hasta 60% de descuento

Los cosméticos se han convertido en parte fundamental en el tocador de muchas mujeres pues maquillarse además de que las hace sentir bien les agrega personalidad y las hace sentir más seguras. Hoy en día existen decenas de marcas de make up, hay para todos los gustos y para cada bolsillo. Pero si te encanta cazar las ofertas tenemos el lugar perfecto para comprar a excelentes precios.

Mucha gente no sabe que existe un outlet con estupendas rebajas de cosméticos de marca a precios inimaginables donde se pueden encontrar todo tipo de artículos para maquillaje. Se trata de Sephora, la tienda de belleza que ya es muy conocida en nuestro país por tener los mejores productos para el cuidado de la piel y para las artistas del make up. Así que no dejes de leer la siguiente información para que sepas todo sobre esta sucursal con increíbles precios.

Estos descuentos están disponibles en el outlet de Punta Norte | Foto: TikTok @actuallyrobie

¿Dónde está el outlet de Sephora con descuentos?

Para quienes aman comprar maquillaje a excelentes precios este lugar es como un sueño, así que tienes que ir al outlet de Sephora ubicado en Punta Norte en el municipio de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México. En esta tienda podrás encontrar una gran variedad de artículos de belleza como delineadores, bases de maquillaje, gloss, paletas de sombras, blush, correctores de ojos y algunos productos de cuidado facial y hasta perfumes de diseñador.

Lo mejor de todo es que en el outlet podrás encontrar una gran variedad de marcas, algunas de ellas de prestigio como Anastasia Beverly Hills, Ariana Grande, Benefit cosmetics, Dior, Versace, Fenty Beauty, Givenchy, MAC, Carolina Herrera, Lancome y Nars, entre otras. Aunque son las marcas que usualmente se venden en la tienda, no siempre encontrarás toda la gama de productos, por lo que la existencia dependerá del día que vayas.

Hay diversas marcas de diseñador | Foto: TikTok @actuallyrobie

¿Cuáles son los descuentos del outlet de Sephora Punta Norte?

Las ofertas varían conforme a la temporada, pero usualmente habrá precios rebajados desde el 20, 30, 50 y hasta el 60% de descuento. Cabe mencionar que algunos cosméticos de ediciones especiales no estarán disponibles en esta sucursal, pero sí encontrarás muchos otros que te servirán para tu día a día o para ocasiones especiales.

Usualmente, en el outlet podrás encontrar descuentos o promociones extras para consentir a sus clientes, sin embargo, estos varían con respecto a la fecha en la que acudas, por lo que te sugerimos preguntar antes de realizar tu compra. Cabe destacar que algunas de las ofertas que están disponibles en otras tiendas, en esta sucursal no aplican.

Encontrarás todo tipo de cosméticos y artículos de maquillaje | Foto: TikTok @actuallyrobie

¿Cuál es el horario del outlet de Sephora Punta Norte?

La plaza Punta Norte donde se encuentra el outlet de Sephora abre de domingo a jueves de 11:00 a 20:00 horas y de viernes a sábado se encuentra disponible desde las 11:00 hasta las 21:00 horas.

¿Qué venden en Sephora?

Sephora, la marca de origen francés tiene diversas sucursales instaladas en México y ahí podrás encontrar todo tipo de Maquillaje, accesorios, brochas, mascarillas, artículos para el cuidado de la piel, productos de baño y todo lo que necesitas para tu complementar tu estilo.

